TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Ferdi'nin alternatifi Barcelona'dan geliyor
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ferdi Kadıoğlu'nu astronomik bir rakamla satmak isteyen sarı lacivertli yönetim milli yıldızın alternatifini buldu. Fenerbahçe yönetiminin Barcelona'nın yıldızını Türkiye'ye gitirmek istediği iddia edildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Fenerbahçe'nin gollerini Edin Dzeko ve Michy Batshuayi kaydetti.
Karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe zirve yarışında hata yapmadı.
Diğer yandan yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertli ekipte birçok ismin takımdan ayrılması söz konusu.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, yaz transfer döneminde ayrılacak isimlerden biri olacak.
Yönetim, milli futbolcunun satışından yüksek bir bonservis kazanmayı hedefliyor.
Diğer yandan kurmaylar, Ferdi'nin ayrılması durumunda sol bek bölgesine takviye yapmak için yoğun mesai harcıyor.
Bu bağlamda Fenerbahçe, transferde rotayı İspanya'ya çevirdi.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; sarı-lacivertli ekip, Barcelona forması giyen Marcos Alonso'yu listesine aldı.
Yönetimin tecrübeli isimle yakın zamanda temasa geçeceği ortaya çıktı.
33 yaşındaki futbolcu bu sezon sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı.
Yıldız oyuncu, La Liga'nın 31. haftasında oynanan Cadiz mücadelesinde 90 dakika sahada kaldı.
Deneyimli isim bu sezon Barcelona formasını 5 maçta forma giyebildi.
Marcos Alonso'nun İspanyol devi ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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