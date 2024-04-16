Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Ferdi'nin alternatifi Barcelona'dan geliyor

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Ferdi'nin alternatifi Barcelona'dan geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ferdi Kadıoğlu'nu astronomik bir rakamla satmak isteyen sarı lacivertli yönetim milli yıldızın alternatifini buldu. Fenerbahçe yönetiminin Barcelona'nın yıldızını Türkiye'ye gitirmek istediği iddia edildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 12:24
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Ferdi'nin alternatifi Barcelona'dan geliyor

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, ligde zirve yarışını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Ferdi'nin alternatifi Barcelona'dan geliyor

Sarı-lacivertli ekip son olarak VavaCars Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Ferdi'nin alternatifi Barcelona'dan geliyor

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İsmail Kartal'ın öğrencileri 2-1 kazandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Ferdi'nin alternatifi Barcelona'dan geliyor

Fenerbahçe'nin gollerini Edin Dzeko ve Michy Batshuayi kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Ferdi'nin alternatifi Barcelona'dan geliyor

Karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe zirve yarışında hata yapmadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Ferdi'nin alternatifi Barcelona'dan geliyor

Diğer yandan yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Ferdi'nin alternatifi Barcelona'dan geliyor

Sarı-lacivertli ekipte birçok ismin takımdan ayrılması söz konusu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Ferdi'nin alternatifi Barcelona'dan geliyor

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, yaz transfer döneminde ayrılacak isimlerden biri olacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Ferdi'nin alternatifi Barcelona'dan geliyor

Yönetim, milli futbolcunun satışından yüksek bir bonservis kazanmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Ferdi'nin alternatifi Barcelona'dan geliyor

Diğer yandan kurmaylar, Ferdi'nin ayrılması durumunda sol bek bölgesine takviye yapmak için yoğun mesai harcıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Ferdi'nin alternatifi Barcelona'dan geliyor

Bu bağlamda Fenerbahçe, transferde rotayı İspanya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Ferdi'nin alternatifi Barcelona'dan geliyor

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; sarı-lacivertli ekip, Barcelona forması giyen Marcos Alonso'yu listesine aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Ferdi'nin alternatifi Barcelona'dan geliyor

Yönetimin tecrübeli isimle yakın zamanda temasa geçeceği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Ferdi'nin alternatifi Barcelona'dan geliyor

33 yaşındaki futbolcu bu sezon sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Ferdi'nin alternatifi Barcelona'dan geliyor

Yıldız oyuncu, La Liga'nın 31. haftasında oynanan Cadiz mücadelesinde 90 dakika sahada kaldı.

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