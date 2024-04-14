SON DAKİKA: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın rekor gecesi! Tarihe geçecek...

Bu sezon zafere ulaşmamıza hiçbir şeyin engel olmasına izin vermeyeceğiz" derken oyuncularına olan güveninin altını çizdi. Eksikleri problem etmediğini vurgulayan Kartal, "Adana Demir maçında da benzer sıkıntılarımız vardı. Buna rağmen kazanmayı bildik. İnancımız tam. Bu inançla mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.