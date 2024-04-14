Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın rekor gecesi! Tarihe geçecek...

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın rekor gecesi! Tarihe geçecek...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmadan galip ayrılırsa İsmail Kartal tarihe geçecek. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 12:19
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın rekor gecesi! Tarihe geçecek...

Bu sezonki Fenerbahçe tarihinde birçok ilke imza atan İsmail Kartal, yeni bir rekor peşinde. Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde Süper Lig'de son 20 maçta 16 galibiyet, 4 beraberlik alarak Aykut Kocaman'a ait en uzun yenilmezlik serisini geçen, Christoph Daum'un rekoruna ortak olan İsmail Hoca, Karagümrük'e karşı mağlubiyet yaşamazsa ligde en uzun süre kaybetmeyen hoca olarak F.Bahçe tarihine geçecek.

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın rekor gecesi! Tarihe geçecek...

Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak olan Kanarya'da yorgunluk var ve eksik çok ama İsmail Kartal galibiyetten emin.

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın rekor gecesi! Tarihe geçecek...

ENGEL TANIMIYOR

Karagümrük karşısındaki tek hedeflerinin 3 puan olduğunu dile getiren İsmail Kartal, "Fenerbahçe herkese ve her şeye rağmen şampiyonluk koşusunu emin adımlarla sürdürüyor.

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın rekor gecesi! Tarihe geçecek...

Bu sezon zafere ulaşmamıza hiçbir şeyin engel olmasına izin vermeyeceğiz" derken oyuncularına olan güveninin altını çizdi. Eksikleri problem etmediğini vurgulayan Kartal, "Adana Demir maçında da benzer sıkıntılarımız vardı. Buna rağmen kazanmayı bildik. İnancımız tam. Bu inançla mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın rekor gecesi! Tarihe geçecek...

SAKATLAR ORDUSU

Karagümrük karşısına sakatlıkları olan Oosterwolde, Mert Hakan, Cengiz ve Becao'dan, cezalı, İrfan Can Eğribayat ile Szymanski'den mahrum çıkacak Fenerbahçe'de henüz hazır olmayan King ve Djiku da kadroda olmayacak. Olimpiakos maçında hafif sakatlık yaşayan Osayi yedek soyunacak.

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Okan Buruk affetmedi
Kağıttan kaplan Tahran! İran'ın 'havai fişek gösterisi' İsrail'e yaradı: Trump'ın 'danışıklı dövüş' itirafı unutulmasın | Uzmanlar ne diyor?
G.Saray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Forma satışı...
Kartal'dan flaş Miha Zajc kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Karagümrük - F.Bahçe maçının VAR'ı!
F.Bahçe'de Livakovic pişmanlığı!
S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024
KANAL D CANLI İZLE 2023 | Kanal D canlı yayın izle bugün - Kanal D frekans bilgileri
ATV CANLI İZLE | atv canlı yayın izle bugün - Atv frekans bilgileri 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Karagümrük - F.Bahçe maçının VAR'ı! İşte Karagümrük - F.Bahçe maçının VAR'ı! 12:26
F.Bahçe'de Livakovic pişmanlığı! F.Bahçe'de Livakovic pişmanlığı! 12:22
Kartal'ın rekor gecesi! Tarihe geçecek... Kartal'ın rekor gecesi! Tarihe geçecek... 12:18
Tolgay coştu! Melbourne farklı kazandı Tolgay coştu! Melbourne farklı kazandı 12:15
Karagümrük - F.Bahçe maçı ne zaman? Karagümrük - F.Bahçe maçı ne zaman? 12:09
G.Saray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Forma satışı... G.Saray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Forma satışı... 11:41
Daha Eski
Lyon - Brest maçı ne zaman? Lyon - Brest maçı ne zaman? 11:37
Clermont - Montpellier maçı ne zaman? Clermont - Montpellier maçı ne zaman? 11:34
Le Havre - Nantes maçı ne zaman? Le Havre - Nantes maçı ne zaman? 11:30
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul 11:15
Kastamonuspor - Amedspor maçı saat kaçta? Kastamonuspor - Amedspor maçı saat kaçta? 10:58
Kritik maç öncesi dikkat çeken veriler! Kritik maç öncesi dikkat çeken veriler! 10:58