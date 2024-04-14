SON DAKİKA: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın rekor gecesi! Tarihe geçecek...
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmadan galip ayrılırsa İsmail Kartal tarihe geçecek. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ
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Bu sezon zafere ulaşmamıza hiçbir şeyin engel olmasına izin vermeyeceğiz" derken oyuncularına olan güveninin altını çizdi. Eksikleri problem etmediğini vurgulayan Kartal, "Adana Demir maçında da benzer sıkıntılarımız vardı. Buna rağmen kazanmayı bildik. İnancımız tam. Bu inançla mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.
SAKATLAR ORDUSU
Karagümrük karşısına sakatlıkları olan Oosterwolde, Mert Hakan, Cengiz ve Becao'dan, cezalı, İrfan Can Eğribayat ile Szymanski'den mahrum çıkacak Fenerbahçe'de henüz hazır olmayan King ve Djiku da kadroda olmayacak. Olimpiakos maçında hafif sakatlık yaşayan Osayi yedek soyunacak.
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