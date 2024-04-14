FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Edin Dzeko'nun yerine Premier Lig'in yıldızı geliyor!
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren UEFA Konferans Ligi'nde ise Olympiakos'a ilk maçta 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de gelecek sezon planlamaları şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerde ilerleyen yaşı nedeniyle Edin Dzeko'nun yerine sürpriz isim öne çıktı. İşte son detaylar... FB SPOR HABEERLERİ
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İsmail Kartal'ın öğrencileri yarı final şansını Kadıköy'de oynanacak rövanş maçına bıraktı.
Temsilcimiz Fenerbahçe, 18 Nisan'da çeyrek final rövanş karşılaşmasında evinde Olympiakos'u ağırlayacak.
Öte yandan önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da devam eden Kanarya'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
Sezon başında takıma katılan tecrübeli forvet oyuncusu Edin Dzeko'nun sezon sonu takımdan ayrılacağı aktarıldı.
İşte transferin detayları...
Fenerbahçe için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Ada medyası, sezon başında İtalyan ekibi İnter'den transfer edilen ve attığı gollerle taraftarların gönlüne taht kuran Edin Dzeko ile yolların ayrılacağını duyurdu.
Haberde; Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki Boşnak yıldızın yerine ise Arsenal'in golcüsü Eddie Nketiah'ı kadrosuna katmak istediği vurgulandı.
İSTEYEN FARKLI TAKIMLARDA VAR
Haberde ise şu ifadelere yer verildi:
Edin Dzeko'nun sezon sonunda Suudi Arabistan'a transfer olma ihtimali sürüyor.
Fenerbahçe de Dzeko'nun alternatifi olarak Arsenal'den Nketiah'ı belirledi.
İngiliz ekibinde düzenli forma şanslı bulamayan Nketiah'ı Fenerbahçe'nin yanı sıra Crystal Palace ve Borussia Dortmund da istiyor.
Fenerbahçe'nin en büyük rakibi yine Crystal Palace
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