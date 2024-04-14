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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Edin Dzeko'nun yerine Premier Lig'in yıldızı geliyor!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren UEFA Konferans Ligi'nde ise Olympiakos'a ilk maçta 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de gelecek sezon planlamaları şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerde ilerleyen yaşı nedeniyle Edin Dzeko'nun yerine sürpriz isim öne çıktı. İşte son detaylar... FB SPOR HABEERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 09:20
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Edin Dzeko'nun yerine Premier Lig'in yıldızı geliyor!

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'un konuğu oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Edin Dzeko'nun yerine Premier Lig'in yıldızı geliyor!

Karşılaşma, ev sahibi ekip Olympiakos'un 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Edin Dzeko'nun yerine Premier Lig'in yıldızı geliyor!

Sarı-lacivertlilerin gollerini 68. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 74. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Edin Dzeko'nun yerine Premier Lig'in yıldızı geliyor!

İsmail Kartal'ın öğrencileri yarı final şansını Kadıköy'de oynanacak rövanş maçına bıraktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Edin Dzeko'nun yerine Premier Lig'in yıldızı geliyor!

Temsilcimiz Fenerbahçe, 18 Nisan'da çeyrek final rövanş karşılaşmasında evinde Olympiakos'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Edin Dzeko'nun yerine Premier Lig'in yıldızı geliyor!

Öte yandan önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da devam eden Kanarya'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Edin Dzeko'nun yerine Premier Lig'in yıldızı geliyor!

Sezon başında takıma katılan tecrübeli forvet oyuncusu Edin Dzeko'nun sezon sonu takımdan ayrılacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Edin Dzeko'nun yerine Premier Lig'in yıldızı geliyor!

İşte transferin detayları...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Edin Dzeko'nun yerine Premier Lig'in yıldızı geliyor!

Fenerbahçe için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Edin Dzeko'nun yerine Premier Lig'in yıldızı geliyor!

Ada medyası, sezon başında İtalyan ekibi İnter'den transfer edilen ve attığı gollerle taraftarların gönlüne taht kuran Edin Dzeko ile yolların ayrılacağını duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Edin Dzeko'nun yerine Premier Lig'in yıldızı geliyor!

Haberde; Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki Boşnak yıldızın yerine ise Arsenal'in golcüsü Eddie Nketiah'ı kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Edin Dzeko'nun yerine Premier Lig'in yıldızı geliyor!

İSTEYEN FARKLI TAKIMLARDA VAR

Haberde ise şu ifadelere yer verildi:

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Edin Dzeko'nun yerine Premier Lig'in yıldızı geliyor!

Edin Dzeko'nun sezon sonunda Suudi Arabistan'a transfer olma ihtimali sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Edin Dzeko'nun yerine Premier Lig'in yıldızı geliyor!

Fenerbahçe de Dzeko'nun alternatifi olarak Arsenal'den Nketiah'ı belirledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Edin Dzeko'nun yerine Premier Lig'in yıldızı geliyor!

İngiliz ekibinde düzenli forma şanslı bulamayan Nketiah'ı Fenerbahçe'nin yanı sıra Crystal Palace ve Borussia Dortmund da istiyor.

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