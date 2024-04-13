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Fenerbahçe Alagöz Holding şampiyonluk için Villeneuve karşısında!

FIBA Kadınlar Euroleague Final Four'da (Dörtlü Final) Fenerbahçe, yarın Fransız ekibi Villeneuve d’Asvq LM karşısında şampiyonluk için sahaya çıkacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 11:11
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Fenerbahçe Alagöz Holding şampiyonluk için Villeneuve karşısında!

FIBA Kadınlar Euroleague Final Four'da (Dörtlü Final) Fenerbahçe, yarın Fransız ekibi Villeneuve d'Asvq LM karşısında şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Mersin'in ev sahipliğinde Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımı, Çekya ekibi ZVVZ USK Praha'yı 84-78 mağlup ederek finale yükselen ilk ekip oldu.

Günün ikinci karşılaşmasında ise ev sahibi Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, Fenerbahçe ile mücadele etti. Çekişmeli geçen mücadele sonunda ÇBK Mersin'i 89-80 mağlup eden sarı-lacivertiler, adını finale yazdıran ikinci ekip oldu. Fenerbahçe, bu sonuçla üst üste 3. kez final oynamaya hak kazandı.

Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da oynanacak final maçında Fransız ekibi Villeneuve d'Asvq LM karşısında galibiyet arayacak.

Diğer mücadelede ise ÇBK Mersin, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Praha ile saat 16.00'da üçüncülük için mücadele edecek.

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