TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Portekizli yıldız! Önerilen maaş...
Son dakika spor haberleri...Fenerbahçe'nin sürpriz bir transfer hamlesinin peşinde olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin bu noktada Portekiz'de Moreirense forması giyen Gonçalo Franco için temaslara başladığı iddia edildi. İşte haberin son gelişmeleri... FB SPOR HABERLERİ
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MOREIRENSE'DE KALMAZ
2 MİLYON EURO MAAŞ: BAŞTAN ÇIKARICI
HAFTANIN 11'İNİN MÜDAVİMİ
Moreirense'nin Portekiz 1. Ligi'ne yükselmesinde önemli bir rolü olan Franco, üst ligde de iyi performanslarına devam etti. Portekiz'de haftanın en iyi 11'ine birkaç kez seçilen orta saha oyuncusu, bu performansıyla Benfica ve Braga'nın da radarına girmişti.
BENFICA, NEVES'İN YERİNE DÜŞÜNÜYOR
Bu yaz astronomik bir bedelle transfer yapması beklenen 19 yaşındaki Joao Neves'in yerine Benfica'nın öncelikli olarak Franco'yu düşündüğü bilgisine de yer verildi.
Moreirense'nin bu sezon ligin üst sıralarında yer almasında önemli bir rolü olan Franco, bu sezon oynadığı 29 maçta 4 asist yaptı.
MOREIRENSE'Yİ ÜST SIRALARA TAŞIDI
Moreirense'nin bu sezon ligin üst sıralarında yer almasında önemli bir rolü olan Franco, bu sezon oynadığı 29 maçta 4 asist yaptı.
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