TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Portekizli yıldız! Önerilen maaş...

MOREIRENSE'DE KALMAZ



O Jogo'da yer alan habere göre; Benfica ve Braga'nın da radarında olan Portekizli yıldız için Fenerbahçe, Moreirense'nin kapısnı çalacak. Sezonun son bölümünde performansını artıran Franco'nun da büyük bir transfer hedeflediği ve Fenerbahçe'den gelecek teklif sonrası Moreirense'de kalmayacağı belirtildi.