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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Portekizli yıldız! Önerilen maaş...

Son dakika spor haberleri...Fenerbahçe'nin sürpriz bir transfer hamlesinin peşinde olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin bu noktada Portekiz'de Moreirense forması giyen Gonçalo Franco için temaslara başladığı iddia edildi. İşte haberin son gelişmeleri... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 15:15
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Portekizli yıldız! Önerilen maaş...

Fenerbahçe, Moreirense'nin 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Gonçalo Franco'yu radarına aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Portekizli yıldız! Önerilen maaş...

MOREIRENSE'DE KALMAZ

O Jogo'da yer alan habere göre; Benfica ve Braga'nın da radarında olan Portekizli yıldız için Fenerbahçe, Moreirense'nin kapısnı çalacak. Sezonun son bölümünde performansını artıran Franco'nun da büyük bir transfer hedeflediği ve Fenerbahçe'den gelecek teklif sonrası Moreirense'de kalmayacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Portekizli yıldız! Önerilen maaş...

2 MİLYON EURO MAAŞ: BAŞTAN ÇIKARICI

Feerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu için 2 milyon euro maaş düşündüğü ve bunun da Franco için baştan çıkarıcı olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Portekizli yıldız! Önerilen maaş...

HAFTANIN 11'İNİN MÜDAVİMİ

Moreirense'nin Portekiz 1. Ligi'ne yükselmesinde önemli bir rolü olan Franco, üst ligde de iyi performanslarına devam etti. Portekiz'de haftanın en iyi 11'ine birkaç kez seçilen orta saha oyuncusu, bu performansıyla Benfica ve Braga'nın da radarına girmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Portekizli yıldız! Önerilen maaş...

BENFICA, NEVES'İN YERİNE DÜŞÜNÜYOR

Bu yaz astronomik bir bedelle transfer yapması beklenen 19 yaşındaki Joao Neves'in yerine Benfica'nın öncelikli olarak Franco'yu düşündüğü bilgisine de yer verildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Portekizli yıldız! Önerilen maaş...

Moreirense'nin bu sezon ligin üst sıralarında yer almasında önemli bir rolü olan Franco, bu sezon oynadığı 29 maçta 4 asist yaptı.

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