FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal: İki maç sonucunda turu geçmek istiyoruz!

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak Fenerbahçe, başkent Atina'ya geldi.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal ve defans oyuncusu Çağlar Söyüncü karşılaşma öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı.

İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ

İsmail Kartal: "Buraya Olympiakos takımının gücünü biliyoruz. Yunan futbolunun köklü bir kulübü ve ateşli bir taraftarı var. Sonuçta bu iki aşamalı bir maç. Yaptığımız analizlerde rakibin güçlü yönlerini biliyoruz. Biz de güçlü yönlerimizi sahaya yansıtarak iki maç sonucunda turu geçmek istiyoruz."

"Rakibimizin nasıl bir oyun planına göre oynayacağını biliyoruz. Her ihtimale karşı planlarımız hazır."

"Bizim yaşadıklarımız açık ve net bir şekilde ortada. Haklılığımızı kamuoyuna göstermek için yaptığımız bir tepkiydi bu. Bu hamleyle tepkimizin karşılık bulduğunu düşünüyorum. Bazı şeylerin değişmesini istiyorsak bazı kurumların da herkesin de gerekli değerlendirmeleri yapması gerektiğini düşünüyoruz. Sonuçta biz işimize bakıyoruz. Sahanın içinde kaldık ve kalmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN AÇIKLAMALARI

Çağlar Söyüncü: "Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı Kutlu olsun. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Zor bir maç olacak ama biz her zaman rakibe göre değil kendi futbolumuzu oynayarak puan ve puanlar almak istiyoruz. Çift ayaklı maçlar olduğunun da bilincindeyiz. Zorluklara alışığız, zorluk çekmeyeceğiz. Rakibimize de saygı duyuyoruz. Biz de iyi bir takımız, yarın da istediklerimizi sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz." dedi.