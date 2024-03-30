FENERBAHÇE TRANSFER: Kanarya'dan sürpriz kanat hamlesi! Premier Lig...
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, Brenford forması giyen ismin peşine düştü. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ
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African Foot United sitesi, Kanarya'nın Brentford'lu Yoane Wissa için nabız yokladığını yazdı.
Yönetimin, Demokratik Kongolu oyuncu için teklif yapabileceği kaydedildi. Ayrıca Wissa'nın bonservisinin 25 milyon Euro olduğu vurgulandı.
Kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki yıldız; sol ve sağ kanatta, hatta forvette başarılı bir şekilde görev yapıyor.
Brentford, Wissa için 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Lorient'ten transferini gerçekleştirmişti.
Wissa'nın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro. Oyuncu bu sezon oynadığı 25 maçta 7 gol, 2 asist üretti.
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