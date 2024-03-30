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FENERBAHÇE TRANSFER: Kanarya'dan sürpriz kanat hamlesi! Premier Lig...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, Brenford forması giyen ismin peşine düştü. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER: Kanarya'dan sürpriz kanat hamlesi! Premier Lig...

Fenerbahçe lige devam ederse büyük bir bomba patlatacak. Hücum hattına takviye yapmak isteyen yönetimin, 25 milyon Euro'luk yıldızı radarına aldığı iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER: Kanarya'dan sürpriz kanat hamlesi! Premier Lig...

African Foot United sitesi, Kanarya'nın Brentford'lu Yoane Wissa için nabız yokladığını yazdı.


FENERBAHÇE TRANSFER: Kanarya'dan sürpriz kanat hamlesi! Premier Lig...

Yönetimin, Demokratik Kongolu oyuncu için teklif yapabileceği kaydedildi. Ayrıca Wissa'nın bonservisinin 25 milyon Euro olduğu vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER: Kanarya'dan sürpriz kanat hamlesi! Premier Lig...

Kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki yıldız; sol ve sağ kanatta, hatta forvette başarılı bir şekilde görev yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER: Kanarya'dan sürpriz kanat hamlesi! Premier Lig...

Brentford, Wissa için 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Lorient'ten transferini gerçekleştirmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER: Kanarya'dan sürpriz kanat hamlesi! Premier Lig...

Wissa'nın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro. Oyuncu bu sezon oynadığı 25 maçta 7 gol, 2 asist üretti.

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