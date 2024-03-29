TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'den flaş Fenerbahçe kararı! EURO 2024'ten sonra...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak için İspanyol ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan milli stoper, geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan ancak İspanyol ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan milli oyuncusu 6 aylığına kiraladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi için kulübü Atletico Madrid ve kendisi ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncu 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe'mizin formasını giyecek. Çağlar Söyüncü'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Gelir gelmez ilk 11'e monte edilen Çağlar, gösterdiği performansla kısa süre içerisinde takıma adapte oldu.
Milli stoper, kısa süre içinde hem camia hem taraftarla iyi ilişkiler kurdu.
FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYOR
Kısa süre içerisinde beklediğinden fazla ilgiyle karşılaşan Çağlar, kariyerini sarı-lacivertli takımda sürdürmek istiyor.
İspanyol basınından Estadiodeportivo'da yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre milli futbolcu, EURO 2024 sonrasında da Fenerbahçe'de kalmak istiyor.
Sarı-lacivertli kurmaylar da Çağlar'ın bonservisiyle katılma ihtimalinin güçlü olduğunu belirtmişti.
Milli futbolcunun devre arasındaki gibi transferin temelli gerçekleşmesi için fedakarlık yapmaya hazır olduğu öğrenildi.
Çağlar Söyüncü bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta süre aldı.
27 yaşındaki savunma oyuncusu, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Çağlar'ın Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
1.85 boyundaki stoperin güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
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