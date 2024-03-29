Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'den flaş Fenerbahçe kararı! EURO 2024'ten sonra...

TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'den flaş Fenerbahçe kararı! EURO 2024'ten sonra...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak için İspanyol ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan milli stoper, geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 13:07
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TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'den flaş Fenerbahçe kararı! EURO 2024'ten sonra...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve yarıştığı iki kulvarda yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, geride kalan iki transfer döneminde takıma kazandırdığı isimlerle gündem oldu.

TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'den flaş Fenerbahçe kararı! EURO 2024'ten sonra...

Sezon öncesi Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao ve Alexander Djiku gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, kış transfer döneminde de ses getiren hamlelere imza attı.

TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'den flaş Fenerbahçe kararı! EURO 2024'ten sonra...

Ara transfer döneminde Union Berlin forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Leonardo Bonucci ve Milan'ın Boşnak orta saha oyuncusu Rade Krunic'i transfer eden Kanarya'nın en çok konuşulan transferlerinden biriyse Çağlar Söyüncü oldu.

TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'den flaş Fenerbahçe kararı! EURO 2024'ten sonra...

Fenerbahçe, sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan ancak İspanyol ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan milli oyuncusu 6 aylığına kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'den flaş Fenerbahçe kararı! EURO 2024'ten sonra...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi için kulübü Atletico Madrid ve kendisi ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncu 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe'mizin formasını giyecek. Çağlar Söyüncü'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'den flaş Fenerbahçe kararı! EURO 2024'ten sonra...

Gelir gelmez ilk 11'e monte edilen Çağlar, gösterdiği performansla kısa süre içerisinde takıma adapte oldu.

TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'den flaş Fenerbahçe kararı! EURO 2024'ten sonra...

Milli stoper, kısa süre içinde hem camia hem taraftarla iyi ilişkiler kurdu.

TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'den flaş Fenerbahçe kararı! EURO 2024'ten sonra...

FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYOR

Kısa süre içerisinde beklediğinden fazla ilgiyle karşılaşan Çağlar, kariyerini sarı-lacivertli takımda sürdürmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'den flaş Fenerbahçe kararı! EURO 2024'ten sonra...

İspanyol basınından Estadiodeportivo'da yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre milli futbolcu, EURO 2024 sonrasında da Fenerbahçe'de kalmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'den flaş Fenerbahçe kararı! EURO 2024'ten sonra...

Sarı-lacivertli kurmaylar da Çağlar'ın bonservisiyle katılma ihtimalinin güçlü olduğunu belirtmişti.

TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'den flaş Fenerbahçe kararı! EURO 2024'ten sonra...

Milli futbolcunun devre arasındaki gibi transferin temelli gerçekleşmesi için fedakarlık yapmaya hazır olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'den flaş Fenerbahçe kararı! EURO 2024'ten sonra...

Çağlar Söyüncü bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta süre aldı.

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