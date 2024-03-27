Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den Fenerbahçeli yıldıza kanca! Görüşmeler başlıyor

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den Fenerbahçeli yıldıza kanca! Görüşmeler başlıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz aralık ayında Panathinaikos'un başına geçen ve Yunan ekibiyle şampiyonluk mücadelesi veren Fatih Terim ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe forması giyen genç futbolcuyu listesine aldığı ve Panathinaikos'un genç oyuncu için sezon sonunda sarı-lacivertlilerle görüşmelere başlayacağı öne sürüldü. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 08:59 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 09:27
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TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den Fenerbahçeli yıldıza kanca! Görüşmeler başlıyor

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den Fenerbahçeli yıldıza kanca! Görüşmeler başlıyor

Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler, takımda önemli değişiklikler yapacak.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den Fenerbahçeli yıldıza kanca! Görüşmeler başlıyor

Özellikle bu sezon hem yaz hem de kış transferlerinde yaptığı hamlelerle gündem olan Kanarya'da takımdan ayrılan isimler de çok konuşuldu.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den Fenerbahçeli yıldıza kanca! Görüşmeler başlıyor

Fenerbahçe'de ayrılığıyla en çok konuşulan isimlerden biriyse Samet Akaydin olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den Fenerbahçeli yıldıza kanca! Görüşmeler başlıyor

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan transfer edilen milli stoper, performansıyla beklentileri karşılayamamıştı.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den Fenerbahçeli yıldıza kanca! Görüşmeler başlıyor

Bu sezonun ilk yarısında da sarı-lacivertli formayı terleten Samet, sergilediği oyunla eleştiri oklarının hedefi haline gelmiş ve ara transfer döneminde Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a kiralanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den Fenerbahçeli yıldıza kanca! Görüşmeler başlıyor

Tecrübeli teknik adamın çalıştırdığı Yunan ekibi, liginde şampiyonluk mücadelesi verirken, yaz transfer dönemi için de arayışlarına başladı.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den Fenerbahçeli yıldıza kanca! Görüşmeler başlıyor

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'de Samet Akaydin'i kiralayan Panathinaikos, sarı-lacivertlilerden bir isme daha talip oldu.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den Fenerbahçeli yıldıza kanca! Görüşmeler başlıyor

FATİH TERİM, MEHMET CAN GÜLERER'İ İSTİYOR

Fatih Terim, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Mehmet Can Gülerer'i gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den Fenerbahçeli yıldıza kanca! Görüşmeler başlıyor

Daha önce Antwerp ve Lille gibi kulüpleri peşine takan 18 yaşındaki stoper için Pana'nın yaz aylarında Fenerbahçe'yle masaya oturacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den Fenerbahçeli yıldıza kanca! Görüşmeler başlıyor

Fenerbahçe U19 Takımı'nda forma giyen Mehmet Can Gülerer, bu sezon sarı-lacivertli formayla 6 maçta 320 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den Fenerbahçeli yıldıza kanca! Görüşmeler başlıyor

18 yaşındaki stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.

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