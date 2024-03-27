TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den Fenerbahçeli yıldıza kanca! Görüşmeler başlıyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz aralık ayında Panathinaikos'un başına geçen ve Yunan ekibiyle şampiyonluk mücadelesi veren Fatih Terim ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe forması giyen genç futbolcuyu listesine aldığı ve Panathinaikos'un genç oyuncu için sezon sonunda sarı-lacivertlilerle görüşmelere başlayacağı öne sürüldü. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 08:59 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 09:27
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Fenerbahçe'de ayrılığıyla en çok konuşulan isimlerden biriyse Samet Akaydin olmuştu.
Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan transfer edilen milli stoper, performansıyla beklentileri karşılayamamıştı.
Bu sezonun ilk yarısında da sarı-lacivertli formayı terleten Samet, sergilediği oyunla eleştiri oklarının hedefi haline gelmiş ve ara transfer döneminde Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a kiralanmıştı.
Tecrübeli teknik adamın çalıştırdığı Yunan ekibi, liginde şampiyonluk mücadelesi verirken, yaz transfer dönemi için de arayışlarına başladı.
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'de Samet Akaydin'i kiralayan Panathinaikos, sarı-lacivertlilerden bir isme daha talip oldu.
FATİH TERİM, MEHMET CAN GÜLERER'İ İSTİYOR
Fatih Terim, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Mehmet Can Gülerer'i gündemine aldı.
Daha önce Antwerp ve Lille gibi kulüpleri peşine takan 18 yaşındaki stoper için Pana'nın yaz aylarında Fenerbahçe'yle masaya oturacağı belirtildi.
Fenerbahçe U19 Takımı'nda forma giyen Mehmet Can Gülerer, bu sezon sarı-lacivertli formayla 6 maçta 320 dakika süre aldı.
18 yaşındaki stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.
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