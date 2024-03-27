TRANSFER HABERİ - Dusan Tadic Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz transfer ettiği ve gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Dusan Tadic ile ilgili sarı-lacivertli taraftarları üzen bir gelişme yaşandı. Sırp basını, tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağını yazarken, yeni adresini de duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 11:07 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 11:12
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Akşam'ın Sırp basınından derlediği habere göre; Tadic'in bir Çin ekibi ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Hatta yaz transfer döneminde resmi imzaların atılacağı iddia edildi.
Öte yandan haberde hangi Çin ekibi ile anlaşmaya varıldığı hakkında bir bilgi yer almadı.
FENERBAHÇE BONSERVİSSİZ GÖNDEREBİLİR
Dusan Tadic'in Fenerbahçe ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek.
Fenerbahçe, Tadic'in yüksek maaşından dolayı herhangi bir bonservis talebinde bulunmadan bu ayrılığın gerçekleşmesine izin verebilir.
Tecrübeli oyuncu sarı lacivertlilerden yıllık 4.2 milyon Euro kazanıyor.
FENERBAHÇE RAKAMLARI
Dusan Tadic, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıktı.
35 yaşındaki yıldız oyuncu, toplamda 3566 dakika sahada kalırken bu sürelerde 13 gol ve 13 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.
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