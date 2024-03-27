Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Dusan Tadic Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

TRANSFER HABERİ - Dusan Tadic Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz transfer ettiği ve gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Dusan Tadic ile ilgili sarı-lacivertli taraftarları üzen bir gelişme yaşandı. Sırp basını, tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağını yazarken, yeni adresini de duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 11:07 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 11:12
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TRANSFER HABERİ - Dusan Tadic Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile muhteşem bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Dusan Tadic Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Sarı-lacivertli ekipte son olarak sezon başında kadroya katılan Dusan Tadic, Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Dusan Tadic Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'nin başarılı ismi Tadic'in ülkemizdeki kariyerinin oldukça kısa süreceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Dusan Tadic Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Akşam'ın Sırp basınından derlediği habere göre; Tadic'in bir Çin ekibi ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Dusan Tadic Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Hatta yaz transfer döneminde resmi imzaların atılacağı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Dusan Tadic Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Öte yandan haberde hangi Çin ekibi ile anlaşmaya varıldığı hakkında bir bilgi yer almadı.

TRANSFER HABERİ - Dusan Tadic Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

FENERBAHÇE BONSERVİSSİZ GÖNDEREBİLİR

Dusan Tadic'in Fenerbahçe ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Dusan Tadic Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Fenerbahçe, Tadic'in yüksek maaşından dolayı herhangi bir bonservis talebinde bulunmadan bu ayrılığın gerçekleşmesine izin verebilir.

TRANSFER HABERİ - Dusan Tadic Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Tecrübeli oyuncu sarı lacivertlilerden yıllık 4.2 milyon Euro kazanıyor.

TRANSFER HABERİ - Dusan Tadic Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Dusan Tadic, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Dusan Tadic Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

35 yaşındaki yıldız oyuncu, toplamda 3566 dakika sahada kalırken bu sürelerde 13 gol ve 13 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.

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