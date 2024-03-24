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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Ligden çekilme durumunda...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. 2 Nisan'da ligden çekilme ihtimalini değerlendirecek olan sarı-lacivertlilerde söz konusu karar çıkması durumunda o futbolcular birer birer takımdan ayrılacaklar. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Ligden çekilme durumunda...

F.Bahçe, Trabzonspor maçı sonrasında yaşananların ardından olağanüstü genel kurul kararı aldı. Bu kongrede 'ligden çekilme' üyelere sorulacak. Eğer 2 Nisan'da 'ligden çekilme' kararı çıkar ve yönetim de bunu uygularsa sarı-lacivertli takımda yaprak dökümü başlayacak.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Ligden çekilme durumunda...

Trabzonspor derbisi sonrasında soyunma odasında 'benim için burası bitti, ayrılıyorum' diyen Livakovic'in yanı sıra takımın diğer yıldızları da 'ligden çekilirsek yeni sezonda yokuz' mesajını yönetime iletti.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Ligden çekilme durumunda...

SADECE YABANCILAR DEĞİL

Bu isimlerin başında Al-Hilal'den 11 milyon euroluk teklif alan Edin Dzeko geliyor. Boşnak yıldız gibi; Tadic, Fred, Bonucci ve Szymanski de kararın çıkması halinde ayrılmak istiyor. Bu isimlerin; alt ligde oynamak istemedikleri öğrenildi.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Ligden çekilme durumunda...

Yaprak dökümü sadece bu 6 futbolcuyla kalmayacak. Yerlilerden Ferdi Kadıoğlu zaten sezon sonu takıma veda edecek. Aynı zamanda Çağlar'ın da takımın ligden çekilmesi halinde kalmak istemediği belirtildi. Veda edeceklerin sayısının artabileceği de iddialar arasında.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Ligden çekilme durumunda...

FERDİ İÇİN PEP DEVREDE

"SPORT Witness"ın haberine göre; Gomez'le sezon sonunda yollarını ayıracak olan Manchester City'nin sol bek adaylarından biri de Ferdi Kadıoğlu, Haberde; 24 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin 25 milyon euroluk bir bonservis beklentisi içinde olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Ligden çekilme durumunda...

İSMAİL ADA YOLCUSU

Devre arasında Lyon'dan gelen teklifi 'Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyorum' diyerek reddeden İsmail Yüksek'e bu kez İngiltere'den talipler var.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Ligden çekilme durumunda...

Tecrübeli orta sahayı Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, West Ham United ve Wolverhampton'ın takip ettiği ortaya çıktı

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Ligden çekilme durumunda...

İYİ BİR TEKLİFE HAYIR DEMEM

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde, yaz ayında takımdan ayrılabileceğini ima etti.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Ligden çekilme durumunda...

Hollanda basınına konuşan tecrübeli oyuncu, "Eğer iyi bir kulüp gelirse, Fenerbahçe ve benimle anlaşırlarsa, bu da bir seçenek. Güzel ülkelerin kulüplerinden oldukça fazla ilgi var ama bu noktaya gelip gelmeyeceğimizi göreceğiz" dedi.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Ligden çekilme durumunda...

RYAN KENT KULÜP ARIYOR

Ligde lisansı askıya alınmasına rağmen Avrupa listesinde yer alan ve son olarak Konferans Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçında görev yapan Ryan Kent, sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Ligden çekilme durumunda...

Tecrübeli futbolcunun, menajerinden kulüp bulmasını istediği öğrenildi. Kent, bu kararını yönetimle de paylaştı.

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