Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Ligden çekilme durumunda...

Yaprak dökümü sadece bu 6 futbolcuyla kalmayacak. Yerlilerden Ferdi Kadıoğlu zaten sezon sonu takıma veda edecek. Aynı zamanda Çağlar'ın da takımın ligden çekilmesi halinde kalmak istemediği belirtildi. Veda edeceklerin sayısının artabileceği de iddialar arasında.

FERDİ İÇİN PEP DEVREDE "SPORT Witness"ın haberine göre; Gomez'le sezon sonunda yollarını ayıracak olan Manchester City'nin sol bek adaylarından biri de Ferdi Kadıoğlu, Haberde; 24 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin 25 milyon euroluk bir bonservis beklentisi içinde olduğu belirtildi.