Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Ligden çekilme durumunda...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. 2 Nisan'da ligden çekilme ihtimalini değerlendirecek olan sarı-lacivertlilerde söz konusu karar çıkması durumunda o futbolcular birer birer takımdan ayrılacaklar. İşte detaylar...
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Yaprak dökümü sadece bu 6 futbolcuyla kalmayacak. Yerlilerden Ferdi Kadıoğlu zaten sezon sonu takıma veda edecek. Aynı zamanda Çağlar'ın da takımın ligden çekilmesi halinde kalmak istemediği belirtildi. Veda edeceklerin sayısının artabileceği de iddialar arasında.
FERDİ İÇİN PEP DEVREDE
"SPORT Witness"ın haberine göre; Gomez'le sezon sonunda yollarını ayıracak olan Manchester City'nin sol bek adaylarından biri de Ferdi Kadıoğlu, Haberde; 24 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin 25 milyon euroluk bir bonservis beklentisi içinde olduğu belirtildi.
İSMAİL ADA YOLCUSU
Devre arasında Lyon'dan gelen teklifi 'Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyorum' diyerek reddeden İsmail Yüksek'e bu kez İngiltere'den talipler var.
Tecrübeli orta sahayı Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, West Ham United ve Wolverhampton'ın takip ettiği ortaya çıktı
İYİ BİR TEKLİFE HAYIR DEMEM
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde, yaz ayında takımdan ayrılabileceğini ima etti.
Hollanda basınına konuşan tecrübeli oyuncu, "Eğer iyi bir kulüp gelirse, Fenerbahçe ve benimle anlaşırlarsa, bu da bir seçenek. Güzel ülkelerin kulüplerinden oldukça fazla ilgi var ama bu noktaya gelip gelmeyeceğimizi göreceğiz" dedi.
RYAN KENT KULÜP ARIYOR
Ligde lisansı askıya alınmasına rağmen Avrupa listesinde yer alan ve son olarak Konferans Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçında görev yapan Ryan Kent, sezon sonunda takımdan ayrılacak.
Tecrübeli futbolcunun, menajerinden kulüp bulmasını istediği öğrenildi. Kent, bu kararını yönetimle de paylaştı.
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