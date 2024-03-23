Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Yeni yıldız bedavaya geliyor

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Yeni yıldız bedavaya geliyor

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun transfer planlamasına son sürat devam ediyor. Kadrosunu önemli isimlerle takviye etmek isteyen sarı-lacivertliler, rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Ada'ya çıkarma yapan Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, yıldız futbolcunun menajeriyle masaya oturdu. İşte yaşanan transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 11:27
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Yeni yıldız bedavaya geliyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Yeni yıldız bedavaya geliyor

Sarı-lacivertli ekip, Karadeniz ekibi 3-2'lik skorla mağlup etti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Yeni yıldız bedavaya geliyor

Kanarya'nın golleri Fred (2) ve Michy Batshuayi'den geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Yeni yıldız bedavaya geliyor

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren isim yine Belçikalı golcü Batshuayi oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Yeni yıldız bedavaya geliyor

Sezon başında transfer edilen Edin Dzeko'nun gölgesinde kalan yıldız oyuncu, istediği performansı ortaya koyamamıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Yeni yıldız bedavaya geliyor

Sonradan girdiği maçlarda takımına galibiyet gollerini getiren tecrübeli futbolcu, takımını sırtlamaya devam ediyor

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Yeni yıldız bedavaya geliyor

Öte yandan önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli bir isim gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Yeni yıldız bedavaya geliyor

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin Fulham ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Nijerya asıllı İngiliz stoper Tosin Adarabioyo'yu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Yeni yıldız bedavaya geliyor

Ancak Fenerbahçe, Tosin Adarabioyo transferinde yalnız değil. Arsenal ve Liverpool'un da futbolcu ile ilgilendiği bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Yeni yıldız bedavaya geliyor

FENER GERİ ADIM ATMADI

Fenerbahçe güçlü rakipleri olmasına rağmen Adarabioyo transferinde ısrarcı olduğu ve oyuncunun menajeri ile sportif direktör Marico Branco'un birkaç görüştüğü ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Yeni yıldız bedavaya geliyor

26 yaşında ve 1.96 boyunda olan Adarabioyo'nun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. Bu rakam 2022'de 18 milyon Euro'ydu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Yeni yıldız bedavaya geliyor

Bu sezon 17'si ilk 11'de olmak üzere 20 resmi maçta Fulham forması giyen Adarabioyo 1533 dakika süre aldı ve 1 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Yeni yıldız bedavaya geliyor

İngiltere Milli Takım alt yaş kategorilerinde de 14 kez şans buldu. Sağ ve sol stoper mevkilerinde forma giyebilen genç yıldız Manchester City altyapısında yetişmiş bir oyuncu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Yeni yıldız bedavaya geliyor

Ada basınına göre sportif direktör Mario Branco, Fulham ile sözleşmesi haziranda sona erecek olan Tosin Adarabioyo'nun menajeri ile masaya oturdu. Ancak Kanarya'nın çok ciddi rakipleri var.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Yeni yıldız bedavaya geliyor

26 yaşında ve 1.96 boyunda olan Tosin Adarabioyo, güçlü fiziğinin yanında top tekniği ile de öne çıkıyor. Manchester City altyapısında yetişen Tosin Adarabioyo bu sezon 20 maçta görev aldı. Yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

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