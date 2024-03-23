TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Yeni yıldız bedavaya geliyor

FENER GERİ ADIM ATMADI Fenerbahçe güçlü rakipleri olmasına rağmen Adarabioyo transferinde ısrarcı olduğu ve oyuncunun menajeri ile sportif direktör Marico Branco'un birkaç görüştüğü ifade edildi.

26 yaşında ve 1.96 boyunda olan Adarabioyo'nun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. Bu rakam 2022'de 18 milyon Euro'ydu.