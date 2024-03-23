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FENERBAHÇE HABERİ: Livakovic şoku yaşadı! "Benim için artık bitti"

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a konuk olduğu 30. hafta maçı oldukça gergin bir havada geçti. Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı mücadelenin bitiş düdüğü sonrası tansiyon iyice yükseldi. Fenerbahçeli futbolcuların galibiyet sevinci yaptığı esnada bordo-mavili taraftarların sahaya girmesiyle ortalık karıştı. Gergin atmosferden oldukça etkilenen Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic büyük bir şok yaşadı. 29 yaşındaki file bekçisinin soyunma odasında ayrılık kararı aldığı ve flaş ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Fenerbahçe yönetimi devreye girerek Livakovic'i sakinleştirmeyi başardı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 12:50
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FENERBAHÇE HABERİ: Livakovic şoku yaşadı! "Benim için artık bitti"

Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic'in Trabzonspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle takımda ayrılmak istediği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Livakovic şoku yaşadı! "Benim için artık bitti"

Zorlu mücadeleyi 3-2 kazanarak zorlu bir virajı kayıpsız dönen sarı-lacivertliler, zirvedeki iddiasını sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERİ: Livakovic şoku yaşadı! "Benim için artık bitti"

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Fred (2) ve Michy Batshuayi kaydetti. Bu sonuçla 79 puana ulaşan Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ı takibe devam etti.

FENERBAHÇE HABERİ: Livakovic şoku yaşadı! "Benim için artık bitti"

Karşılaşma sırasında üzerine yabancı maddeler atılan, ikinci yarıda sakatlık için tedavi gördüğü sırada tribünden atılan bir cismin isabet etmesi sonucu çenesi kanayan ve maçtan sonra soyunma odasına giderken bir taraftarın yumruklu saldırısına hedef olan Hırvat kaleci, hayatının şokunu yaşadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Livakovic şoku yaşadı! "Benim için artık bitti"

Oldukça gergin geçen mücadelede yaşanan olaylardan en çok etkilenen isimlerin başında Dominik Livakovic geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Livakovic şoku yaşadı! "Benim için artık bitti"

TEKNiK HEYET DEVREYE GiRDi
Hürriyet'in haberine göre; Soyunma odasında korkudan tir tir titreyen ve uzun süre kendine gelemeyen Livakovic'in bu sırada, "Benim için Türkiye bitti. Burada daha fazla kalamam. Ayrılmak istiyorum" dediği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Livakovic şoku yaşadı! "Benim için artık bitti"

Bu sözler Fenerbahçeli futbolcularda şok etkisi yaratırken, hemen devreye giren teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcıları Livakovic'le konuşup sakinleştirmeye çalıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Livakovic şoku yaşadı! "Benim için artık bitti"

YÖNETİCİLER İKNA ETTİ!
Soyunma odasında ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinin ardından biraz olsun rahatlayan Livakovic, daha sonra yöneticilerle yaptığı görüşmede ayrılık kararından vazgeçti.

FENERBAHÇE HABERİ: Livakovic şoku yaşadı! "Benim için artık bitti"

Fenerbahçe yöneticilerinin o anlarda, Hırvatistan Milli Takımı'na çağrılan oyuncunun, gittikten sonra geri dönmemesinden endişe ettiği de öğrenildi.

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