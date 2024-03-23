FENERBAHÇE HABERİ: Livakovic şoku yaşadı! "Benim için artık bitti"

Karşılaşma sırasında üzerine yabancı maddeler atılan, ikinci yarıda sakatlık için tedavi gördüğü sırada tribünden atılan bir cismin isabet etmesi sonucu çenesi kanayan ve maçtan sonra soyunma odasına giderken bir taraftarın yumruklu saldırısına hedef olan Hırvat kaleci, hayatının şokunu yaşadı.

TEKNiK HEYET DEVREYE GiRDi

Hürriyet'in haberine göre; Soyunma odasında korkudan tir tir titreyen ve uzun süre kendine gelemeyen Livakovic'in bu sırada, "Benim için Türkiye bitti. Burada daha fazla kalamam. Ayrılmak istiyorum" dediği belirtildi.