Fenerbahçe ve Galatasaray devleri solladı! Sezona damga vurdular
Trendyol Süper Lig'de bu sezon rekor üstüne rekor kıran Fenerbahçe ve Galatasaray, yakaladıkları istatistiklerle dünyanın dev kulüplerini solladı. İki ezeli rakip, Avrupa'nın en üst 15 liginin yer aldığı araştırmaya damga vurdu. İşte o istatistikler ve iki temsilcimizin sıralamadaki yerleri... | Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB-GS spor haberi)
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2- Fenerbahçe - 79 puan
1- Galatasaray - 81 puan
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