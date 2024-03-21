Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray devleri solladı! Sezona damga vurdular

Fenerbahçe ve Galatasaray devleri solladı! Sezona damga vurdular

Trendyol Süper Lig'de bu sezon rekor üstüne rekor kıran Fenerbahçe ve Galatasaray, yakaladıkları istatistiklerle dünyanın dev kulüplerini solladı. İki ezeli rakip, Avrupa'nın en üst 15 liginin yer aldığı araştırmaya damga vurdu. İşte o istatistikler ve iki temsilcimizin sıralamadaki yerleri... | Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB-GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 15:37
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Fenerbahçe ve Galatasaray devleri solladı! Sezona damga vurdular

Avrupa'nın en iyi 15 liginde en çok puan toplayan takımlar arasında bir liste oluşturuldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray devleri solladı! Sezona damga vurdular

Transfermarkt'ın derlediği, dünya devlerinin yer aldığı bu listeye Fenerbahçe ile Galatasaray damga vurdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray devleri solladı! Sezona damga vurdular

İŞTE SIRALAMA

Fenerbahçe ve Galatasaray devleri solladı! Sezona damga vurdular

20- PAOK - 60 puan

Fenerbahçe ve Galatasaray devleri solladı! Sezona damga vurdular

19- Bayern Münih - 60 puan

Fenerbahçe ve Galatasaray devleri solladı! Sezona damga vurdular

18- Milan - 62 puan

Fenerbahçe ve Galatasaray devleri solladı! Sezona damga vurdular

17- Girona - 62 puan

Fenerbahçe ve Galatasaray devleri solladı! Sezona damga vurdular

16- Feyenoord - 62 puan

Fenerbahçe ve Galatasaray devleri solladı! Sezona damga vurdular

15- Manchester City - 63 puan

Fenerbahçe ve Galatasaray devleri solladı! Sezona damga vurdular

14- Barcelona - 64 puan

Fenerbahçe ve Galatasaray devleri solladı! Sezona damga vurdular

13- Liverpool - 64 puan

Fenerbahçe ve Galatasaray devleri solladı! Sezona damga vurdular

12- Benfica - 64 puan

Fenerbahçe ve Galatasaray devleri solladı! Sezona damga vurdular

11- Arsenal - 64 puan

Fenerbahçe ve Galatasaray devleri solladı! Sezona damga vurdular

10- Sporting - 65 puan

Fenerbahçe ve Galatasaray devleri solladı! Sezona damga vurdular

9- Union SG - 70 puan

Fenerbahçe ve Galatasaray devleri solladı! Sezona damga vurdular

8- Bayer Leverkusen - 70 puan

Fenerbahçe ve Galatasaray devleri solladı! Sezona damga vurdular

7- Rangers - 70 puan

Fenerbahçe ve Galatasaray devleri solladı! Sezona damga vurdular

6- Celtic - 71 puan

Fenerbahçe ve Galatasaray devleri solladı! Sezona damga vurdular

5- Real Madrid - 72 puan

Fenerbahçe ve Galatasaray devleri solladı! Sezona damga vurdular

4- PSV Eindhoven - 72 puan

Fenerbahçe ve Galatasaray devleri solladı! Sezona damga vurdular

3- Inter - 76 puan

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