Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla taraftarın göz bebeği olan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa kulüplerinin gündeminden düşmüyor. Adı birçok büyük takımla anılan milli futbolcuya bir kulüp daha talip olurken, yapılan teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 11:16
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'ndeki mücadelesine tam gaz devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı

2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı alan sarı-lacivertliler, ligden çekilme konusunu üyelerin oylarına sunacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı

Fenerbahçe'de kongre için heyecanlı bekleyiş sürerken, takımın öne çıkan isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı

Kanarya'da bu sezon performansıyla dikkatleri çeken isimlerin başındaysa Ferdi Kadıoğlu geliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı

Milli yıldız, 2018 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de kariyer sezonlarından birini yaşıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı

Ferdi özellikle sol bek pozisyonuna geçtiğinden bu yana gösterdiği performansla adeta göz dolduruyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı

Hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla beğeni toplayan başarılı futbolcu, Avrupa devlerinin de dikkatini çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı

Adı sık sık Inter, Napoli ve Roma ile anılan 24 yaşındaki futbolcuya bir talip daha çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı

MARSİLYA FERDİ'Yİ İSTİYOR

Fransız basınına göre; Marsilya, Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı

10 MİLYON EURO ÖNERDİLER

Le Republicain Sportif'te yer alan haberde, Ligue 1 ekibi, yıldız futbolcu için 10 milyon Euro önerdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için beklediği teklifse 30 milyon Euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı

24 yaşındaki yıldız, 3 gol ve 4 asist kaydederek 7 gole direkt katkıda bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı

Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı

Milli oyuncunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.

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