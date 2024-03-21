FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla taraftarın göz bebeği olan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa kulüplerinin gündeminden düşmüyor. Adı birçok büyük takımla anılan milli futbolcuya bir kulüp daha talip olurken, yapılan teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Kanarya'da bu sezon performansıyla dikkatleri çeken isimlerin başındaysa Ferdi Kadıoğlu geliyor.
Milli yıldız, 2018 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de kariyer sezonlarından birini yaşıyor.
Ferdi özellikle sol bek pozisyonuna geçtiğinden bu yana gösterdiği performansla adeta göz dolduruyor.
Hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla beğeni toplayan başarılı futbolcu, Avrupa devlerinin de dikkatini çekti.
Adı sık sık Inter, Napoli ve Roma ile anılan 24 yaşındaki futbolcuya bir talip daha çıktı.
MARSİLYA FERDİ'Yİ İSTİYOR
Fransız basınına göre; Marsilya, Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu.
10 MİLYON EURO ÖNERDİLER
Le Republicain Sportif'te yer alan haberde, Ligue 1 ekibi, yıldız futbolcu için 10 milyon Euro önerdi.
Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için beklediği teklifse 30 milyon Euro.
Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıktı.
24 yaşındaki yıldız, 3 gol ve 4 asist kaydederek 7 gole direkt katkıda bulundu.
Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Milli oyuncunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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