FENERBAHÇE HABERLERİ: Yunan basınından flaş seyirci iddiası! İstanbul ve Pire'deki maçlarda...
UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olimpiakos'la karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Komşu basınından flaş bir seyirci iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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F.BAHÇE TARAFTARI GİDEMEYECEK
Sarı-lacivertli taraftarlar, Union SG deplasmanında yaşananlar nedeniyle 3 maç deplasman yasağı almıştı. F.Bahçeli futbolseverler, 11 Nisan'da oynanacak olan ilk maçta Yunanistan'daki yerini alamayacak.
Bu durumun yanı sıra Yunan basınından İstanbul'da oynanacak olan rövanş için çarpıcı bir haber ortaya atıldı.
İSTANBUL'DAKİ MAÇTA...
Gazzetta'nın haberine göre; Olimpiakos taraftarları da Kadıköy'deki karşılaşmaya alınmayacak. Bu kararın UEFA'nın 'güvenlik önlemi' için resmi olmayan tavsiyesi üzerine alındığı kaydedildi.
NİSANDA BELLİ OLACAK
UEFA'dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, son durumun nisan ayında belli olacağı belirtildi.
OLIMPIAKOS - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Olimpiakos ile Fenerbahçe arasında oynanacak ilk maç, 11 Nisan Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak. Rövanş maçı ise 18 Nisan Perşembe günü 22.00'de başlayacak. İki mücadelenin yayınlanacağı kanal, ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
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