FENERBAHÇE HABERLERİ: Yunan basınından flaş seyirci iddiası! İstanbul ve Pire'deki maçlarda...

İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, evindeki karşılaşmadan ise 1-0 mağlubiyetle ayrılmış ve adını çeyrek finale yazdıran taraf olmuştu.

Temsilcimiz Fenerbahçe, bu turda ise Yunan ekibi Olimpiakos ile eşleşti. Merakla beklenen eşleşme için ise flaş bir iddia gündeme geldi.