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FENERBAHÇE HABERLERİ: Yunan basınından flaş seyirci iddiası! İstanbul ve Pire'deki maçlarda...

UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olimpiakos'la karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Komşu basınından flaş bir seyirci iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 12:04
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Yunan basınından flaş seyirci iddiası! İstanbul ve Pire'deki maçlarda...

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren Fenerbahçe, son 16 turunda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla eşleşmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Yunan basınından flaş seyirci iddiası! İstanbul ve Pire'deki maçlarda...

İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, evindeki karşılaşmadan ise 1-0 mağlubiyetle ayrılmış ve adını çeyrek finale yazdıran taraf olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Yunan basınından flaş seyirci iddiası! İstanbul ve Pire'deki maçlarda...

Temsilcimiz Fenerbahçe, bu turda ise Yunan ekibi Olimpiakos ile eşleşti. Merakla beklenen eşleşme için ise flaş bir iddia gündeme geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Yunan basınından flaş seyirci iddiası! İstanbul ve Pire'deki maçlarda...

F.BAHÇE TARAFTARI GİDEMEYECEK

Sarı-lacivertli taraftarlar, Union SG deplasmanında yaşananlar nedeniyle 3 maç deplasman yasağı almıştı. F.Bahçeli futbolseverler, 11 Nisan'da oynanacak olan ilk maçta Yunanistan'daki yerini alamayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Yunan basınından flaş seyirci iddiası! İstanbul ve Pire'deki maçlarda...

Bu durumun yanı sıra Yunan basınından İstanbul'da oynanacak olan rövanş için çarpıcı bir haber ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Yunan basınından flaş seyirci iddiası! İstanbul ve Pire'deki maçlarda...

İSTANBUL'DAKİ MAÇTA...

Gazzetta'nın haberine göre; Olimpiakos taraftarları da Kadıköy'deki karşılaşmaya alınmayacak. Bu kararın UEFA'nın 'güvenlik önlemi' için resmi olmayan tavsiyesi üzerine alındığı kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Yunan basınından flaş seyirci iddiası! İstanbul ve Pire'deki maçlarda...

NİSANDA BELLİ OLACAK

UEFA'dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, son durumun nisan ayında belli olacağı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Yunan basınından flaş seyirci iddiası! İstanbul ve Pire'deki maçlarda...

OLIMPIAKOS - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Olimpiakos ile Fenerbahçe arasında oynanacak ilk maç, 11 Nisan Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak. Rövanş maçı ise 18 Nisan Perşembe günü 22.00'de başlayacak. İki mücadelenin yayınlanacağı kanal, ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

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