Haberler Fenerbahçe İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası 12 gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası 12 gözaltı!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı müsabaka sonrasında ortalık karıştı. Bordo-mavili taraftarların sahaya girmesiyle Papara Park'ta tansiyon yükseldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 10:53 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 11:12
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası 12 gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçtan sonra çıkan olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre 12 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

İşte o paylaşım...

Dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Süper Lig Futbol karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre 1️⃣2️⃣ şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

📌Maç esnasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde atan C.K. isimli şahıs, müsabaka esnasında tespit edilmiş, yakalanarak gözaltına alınmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

📌Müsabaka sonrası sahaya ilk atlayan H.Ç. adlı şahsın kaldığı otel tespit edilmiş, otelde yapılan araştırmada şahsın otelden ayrıldığı anlaşılmış, Rize istikametine gittiği bilgisinin alınması üzerine yapılan çalışmalar sonucu şahıs Yomra ilçesinde yakalanarak hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

📌Müsabaka sonunda sahaya atlayıp korner bayrağını alarak futbolculara doğru koşan şahsın, stadyuma giriş yapmış olduğu passolig sahibinin C.Ç. olduğu tespit edilmiş, sahaya giren şahsın passolig sahibi olmadığı anlaşılmış, yapılan incelemelerde sahaya giren E.T. isimli şahıs Araklı ilçesinde yakalanmış ve gerekli soruşturma başlatılmıştır.

📌Müsabaka sonunda sahaya girerek Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'i darp eden şahsın O.B. olduğu tespit edilmiş, şahıs Kalkınma Mahallesi'nde yakalanmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

📌Sosyal medyada paylaşım yaparak taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şahıslar yakalanarak haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

📌Müsabaka sonrası yapılan kamera çalışmaları sonucunda sahaya girdiği tespit edilen A.S., B.T.

isimli şahıslar yakalanarak, haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Şu ana kadar tespit edilen 12 şahıs ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır. Yaşanan olaylarla ilgili inceleme ve soruşturma devam etmektedir.

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