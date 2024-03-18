Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayları manşetlerine taşıdı!

Sport: Fenerbahçeli oyuncular ve taraftarlar Türkiye'de sahada kavga etti ve birbirlerini yumrukladı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sahada zaferlerini kutlayan Fenerbahçeli futbolcular Trabzonsporlu taraftarların saldırısına uğradı.

Voetbalprimeur: Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından eşi benzeri görülmemiş bir kaos yaşandı. Taraftarlar sahaya indi ve Fenerbahçeli oyunculara saldırdı. Dusan Tadic'e de bir bardak isabet etti. İkinci yarıda da olaylar çıktı ancak buna rağmen maç tamamlandı. Trabzonspor taraftarları sahaya çeşitli cisimler atarak maçın birkaç kez kısa süreliğine durmasına neden oldu. Dusan Tadic'e bu cisimlerden biri isabet etti. Fenerbahçe 2-0 öne geçerken sahaya defalarca dolu bardaklar atıldı. Trabzonspor'un sinirli seyircisi bir noktada sahaya havai fişek bile attı.