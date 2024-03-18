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Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayları manşetlerine taşıdı!

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından taraftarın sahaya girmesiyle birtakım olaylar yaşandı. Avrupa basını da bu mücadeleyi manşetlerine taşıdı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 09:27
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Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayları manşetlerine taşıdı!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından taraftarın sahaya girmesiyle birtakım olaylar yaşandı. Avrupa basını da bu mücadeleyi manşetlerine taşıdı. İşte Milliyet'in derlediği habere göre atılan başlıklardan bazıları...

Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayları manşetlerine taşıdı!

Mundo Deportivo: Fenerbahçeli futbolcular sahanın ortasında galibiyeti kutlarken Trabzonsporlu futbolcular sahaya atladı ve onlara vurmaya başladı. Türk futbolunda yeni bir talihsiz olay. Ne yazık ki bu son olmayacak. Sezon başında bir hakemin sahaya girip hakeme saldırmasıyla şampiyonluk zaten askıya alınmıştı ve şimdi işler bir adım daha ileri gitti. Fenerbahçeli oyuncular sahanın ortasında zaferi kutlarken, Trabzonsporlu taraftarlar tüm güvenliği aşarak onların peşinden gitmeye karar verdi ve acımasız bir meydan savaşı yaşandı. Bazıları soyunma odasına girmeyi başardı ancak diğerlerinin kendilerini savunmaktan başka çaresi yoktu.

Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayları manşetlerine taşıdı!

Mirror: Trabzonspor taraftarlarının sahayı basmasının ardından Fenerbahçeli oyuncular tünele koştu.

Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayları manşetlerine taşıdı!

Globo: Trabzonspor taraftarları, yenilginin ardından sahaya girip, F.Bahçeli oyuncularla kavga etti. Konuk ekibin galibiyetinin ardından sahada içler acısı manzaralar oluştu. Türk futbolu son aylarda üzücü görüntülere sahne oldu.

Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayları manşetlerine taşıdı!

La Voz: Fenerbahçe'nin saha ortasında kutlama yaptığı sırada Trabzonspor taraftarlarının içeri girmesiyle kavga çıktı. Fenerbahçeli futbolcular ev sahibi ekibin taraftarlarıyla yumruk yumruğa kavga etti.

Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayları manşetlerine taşıdı!

Chosun: Futbol değil felaket. Türkiye Süper Lig'de şok edici şiddet olayları yaşandı. Yumruklar ve tekmelerle dolu 'şok edici' bir görüntü. Yüzlerce öfkeli taraftar sahaya girdi, her yerde kavga çıktı.

Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayları manşetlerine taşıdı!

Marca: Bu ne ilk ne de son olacak: Türk futbolundan bir kez daha üzücü görüntüler geliyor. Fenerbahçeli futbolcular gergin ve sert geçen bir maçın ardından Trabzonspor karşısında alınan galibiyeti kutladı. Birkaç radikal onlara saldırmak için sahaya atladı ve futbolcular tekme ve yumruklarla karşılık verdi.

Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayları manşetlerine taşıdı!

Bild: Oyuncu taraftarlarla kavga etti, eski Borussia Dortmund futbolcusu şiddetli tekmeler attı! Türkiye Birinci Ligi'nde inanılmaz sahneler! Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından maçın bitiş düdüğüyle birlikte ortalık karıştı. Yüzlerce Trabzonspor taraftarı sahaya girdi ve Fenerbahçeli oyunculara saldırdı! Eski BVB forveti Michy Batshuayi kung-fu stiliyle bir taraftara göğüs hizasında tekme bile attı! Batshuayi taç çizgisinin önünde beklerken taraftar onu geçmeye çalıştı. Batshuayi daha sonra ona doğru hamle yaptı ve tekme attı!

Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayları manşetlerine taşıdı!

AS: Türkiye'de skandal: Taraftarlar sahayı işgal etti, Fenerbahçeli oyuncularla kavga etti. Futbolcuların kendilerini savunması sonucu çıkan kavgada, oyuncular soyunma odasına kadar kendilerine eşlik eden güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayları manşetlerine taşıdı!

Het Nieuwsblad: Türkiye'de işler yine ters gidiyor: Michy Batshuayi holiganların şiddetli müdahalesinin ardından karate vuruşu yaptı. Ülkedeki en üst futbol liginde bir kez daha aşırı şiddete tanık olundu.

Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayları manşetlerine taşıdı!

Algemeen Dagblad: Sahadaki kaos Fenerbahçe'nin galibiyetine gölge düşürdü. Trabzonspor-Fenerbahçe maçı kontrolden çıktı. Onlarca taraftar sahaya akın etti, bazı Fenerbahçeli oyuncuların taraftarlarla kavga ettiği görüldü.

Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayları manşetlerine taşıdı!

Kicker: Türkiye'de skandal: Süper Lig'de yine olay çıktı, Trabzonspor taraftarları sahaya hücum edip, Fenerbahçeli oyunculara saldırdı. Türk futbolu daha önce de benzer olaylarla olumsuz manşetlere çıkmış, kulüp başkanı hakeme sahada yumruk atmıştı.

Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayları manşetlerine taşıdı!

Sport: Fenerbahçeli oyuncular ve taraftarlar Türkiye'de sahada kavga etti ve birbirlerini yumrukladı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sahada zaferlerini kutlayan Fenerbahçeli futbolcular Trabzonsporlu taraftarların saldırısına uğradı.

Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayları manşetlerine taşıdı!

Voetbalprimeur: Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından eşi benzeri görülmemiş bir kaos yaşandı. Taraftarlar sahaya indi ve Fenerbahçeli oyunculara saldırdı. Dusan Tadic'e de bir bardak isabet etti. İkinci yarıda da olaylar çıktı ancak buna rağmen maç tamamlandı. Trabzonspor taraftarları sahaya çeşitli cisimler atarak maçın birkaç kez kısa süreliğine durmasına neden oldu. Dusan Tadic'e bu cisimlerden biri isabet etti. Fenerbahçe 2-0 öne geçerken sahaya defalarca dolu bardaklar atıldı. Trabzonspor'un sinirli seyircisi bir noktada sahaya havai fişek bile attı.

Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayları manşetlerine taşıdı!

Sportnieuws: Pazar günü Türkiye Süper Lig'inde işler ilk kez kontrolden çıkmadı. Trabzonspor evinde Fenerbahçe'ye karşı oynadı ve Belçikalı forvet Michy Batshuayi maçın bitimine az bir süre kala deplasman ekibine galibiyeti getiren golü attı. Son düdükten sonra işler ters gitti. Hakem düdüğü çaldı ve konuk takım oyuncuları hemen oyuncu tüneline doğru koşmak zorunda kaldı. Gerçekten de ev sahibi takımın taraftarları sahaya hücum ediyordu. Hatta taraftarlar soyunma odalarına doğru koşan oyunculara müdahale etmeye çalıştı. Batshuayi buna izin vermedi ve görüntülerde sahaya hücum edenlerden birine karate tekmesi attığı görülüyor. Türkiye'de lig bu sezonun başlarında tuhaf bir olay nedeniyle bir kez bile durduruldu. Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan maçın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Hakem yerdeyken, Ankaragücü'nden başka kişiler tarafından da birkaç tekme aldı. Nihayetinde Süper Lig bir hafta sonra yeniden başladı.

Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayları manşetlerine taşıdı!

24Sata: Holiganlardan birinin kafasına yumruk attığı ile Livakovic yaralandı! Bir futbol maçında hayal etmesi bile zor olan çılgın ve skandal sahneler yaşandı.

Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayları manşetlerine taşıdı!

Sky Sports: Skandal! Türk taraftarlar sahaya hücum edip oyunculara saldırdı.

Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayları manşetlerine taşıdı!

Onda Cero: Trabzonsporlu taraftarların maç sonu sahaya girmesiyle birlikte Fenerbahçeli futbolcuların kendilerini savunması üzerine çıkan arbede sonucunda oyuncular güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı ve soyunma odalarına götürüldü.

Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayları manşetlerine taşıdı!

L'Equipe: Fenerbahçe'nin Trabzon'daki galibiyetinin ardından kaos ortamı oluştu. Maç bitiminde sahaya giren bordo-mavili taraftarlar, galibiyeti kutlayan Fenerbahçeli oyunculara saldırdı. Birçok Fenerbahçeli futbolcu, taraftara karşılık verdi.

Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayları manşetlerine taşıdı!

A Bola: Trabzonspor-Fenerbahçe maçında meydan savaşı çıktı. Bu tam olarak bir kaosa yol açtı. Son düdüğün ardından, ev sahibi taraftarlar ve konuk takım oyuncularının inanılmaz şiddet sahnelerine tanık olundu.

Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayları manşetlerine taşıdı!

La Gazetta Dello Sport: Batshuayi, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası taraftara döner tekme attı. Batshuayi, son dakikalarda attığı galibiyet golüyle ön plana çıkmıştı ancak sonrasında sahaya giren seyirciye olan hareketi bunun önüne geçti.

Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayları manşetlerine taşıdı!

Daily Mail: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının bitiş düdüğünün ardından taraftarlar sahaya akın ederken, ortalık karıştı, Türkiye'de şok edici sahneler yaşandı. Trabzonspor taraftarı Fenerbahçeli oyunculara saldırırken, Osayi-Samuel ve Batshuayi gibi isimler onlara karşılık verdi.

Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayları manşetlerine taşıdı!

SDNA: Trabzonspor-Fenerbahçe maçında akıl almaz görüntüler: Stadyumda taraftar-oyuncu arasında kavga yaşandı. Trabzon taraftarları ile Fenerbahçeli oyuncuları arasında yumruklu ve tekmeli kavgalar yaşandı.

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