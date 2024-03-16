Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Hami Mandıralı'dan flaş yorum!

"ÇOK KOLAY TESLİM OLMAYACAK" Bu Trabzon için geçerli olur mu bilmiyorum ama Trabzonspor çok güçlü bir camia ve futbol takımı aslında. 37 yıl sonra şampiyonluk yaşamış ve daha öncesinde farklı farklı duygular yaşamış bir camia. Bu camianın bir parçası olarakta Trabzonspor'da Fenerbahçe'ye bu maçta öyle çok kolay teslim olacak, performans düşüklüğü olacak gibi şeyler beklenilmemesi lazım. Fenerbahçe mutlaka kendi oyununu ortaya koyacaktır ama ona karşılık veren de bir Trabzonspor olacaktır. Kritik oyuncular vardır ya hani onların maçları olacak. Benim oynadığım dönemde de söylenen bir söz var. Atanla tutan iyi olacak. İki takımda da atan da tutan da iyi. Bu oyuncuların performansı sonuca etki edecek" cevabını verdi.