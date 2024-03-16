Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Hami Mandıralı'dan flaş yorum!
Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbi mücadelesi öncesi Hami Mandıralı'dan dikkat çeken ifadeler geldi. İşte Mandıralı'nın sözleri... TS-FB SPOR HABERLERİ
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İŞTE MANDIRALI'NIN SÖZLERİ:
Ben de Trabzonspor kimliğiyle Trabzonsporumuzun kazanmasını isterim haliyle ama bu benim arzu etmemle olmuyor. Sahada oyuncular kendilerine yakışan performası ortaya koyarsa, herkes kendine düşeni yaparsa çok kaliteli bir maç olacağını düşünüyorum. Şampiyonluğu etkileyecek bir maç. Mutlaka kazanmak isteyen bir Fenerbahçe var ama taraftarını mutlu etmek isteyen de bir Trabzonspor var.
Son haftalarda Trabzonspor inişli çıkışlı bir grafik çizmesine rağmen bazı maçları güzel kazanıyor. Bazı maçlarda da istediği futbolu ortaya koyamıyor ve maçları kaybediyor. Özellikle Alanyaspor maçında oynadıkları futbol Trabzonspor takımına yakışmayan bir oyundu. Trezeguet, Pepe, Mendy maça damga vuracak oyuncular. Uğurcan oynarsa onun göstereceği performans çok kıymetli. Oynamazsa diğer kalecimiz de elinden geleni yapacaktır. Çok zor bir maç olacak. Umarım sahada çok profesyonel davranır iki takımın oyuncuları. Hakeden de kazansın ancak gönlüm bordo maviden yana.
"ÇOK KOLAY TESLİM OLMAYACAK"
Bu Trabzon için geçerli olur mu bilmiyorum ama Trabzonspor çok güçlü bir camia ve futbol takımı aslında. 37 yıl sonra şampiyonluk yaşamış ve daha öncesinde farklı farklı duygular yaşamış bir camia. Bu camianın bir parçası olarakta Trabzonspor'da Fenerbahçe'ye bu maçta öyle çok kolay teslim olacak, performans düşüklüğü olacak gibi şeyler beklenilmemesi lazım. Fenerbahçe mutlaka kendi oyununu ortaya koyacaktır ama ona karşılık veren de bir Trabzonspor olacaktır. Kritik oyuncular vardır ya hani onların maçları olacak. Benim oynadığım dönemde de söylenen bir söz var. Atanla tutan iyi olacak. İki takımda da atan da tutan da iyi. Bu oyuncuların performansı sonuca etki edecek" cevabını verdi.
"ÇOK CİĞERLİ, ÇOK YÜREKLİ BİR OYUNCU"
Uğurcan tabii ki önemli isim. Kaleciler hep takımı ayakta tutanlardır. Aslında başrol oyuncuları onlardır. Onların kurtaracağı bir top 90 dakikaya yaydığınız zaman çok etkilidir. Ancak tabii ki bir tek onlar değil.
Trezeguet, Pepe var. Pepe çok önemli bir oyuncu fakat sakatlığından dolayı çok faydalanamadık ondan. Pepe bu maçlarda öne çıkabilir. Gerçekten önemli bir oyuncu olduğunu öne koyabilir. Trezeguet'nin son haftalarda yükselen bir performansı var. Oyun olarak demesekte gol bölgelerinde çok etkili şu an. Visca çok önemli bir oyuncu. Onun da ne yapacağı belli olmaz. Ancak Fenerbahçe'de de çok önemli oyuncular var.
Fred orta sahanın vazgeçilmezi. Ancak orada bir de İsmail var. Çok ciğerli, çok yürekli ve Fenerbahçe'ye artılar sağlayan bir oyuncu. Tadic çok önemli ve onun altını çizmek lazım. Her ne kadar oyun içinde etkili gözükmese de ayağında topu iyi kullanan ve Dzeko'ya çok güzel paslar atan bir oyuncu. Szymanski son 6-7 haftadır belki çok etkisiz gözüken bir oyuncu ama dikkat edilmesi gereken bir kalite. Bu oyuncuların performansı tabii çok etkileyecek maçı.
Cengiz Ünder alındı Fenerbahçe'ye çok büyük maliyetlerle. Bu tip maçlarda bu oyuncular öne çıkmalı. Diğer maçlarda attığını goller, oynadığınız oyun belki takıma puan getiriyor ama oyun olarak katkı sağlamıyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin oyuncu kadrosu ile Trabzonspor'u yan yana koyduğunuz zaman artısı var Fenerbahçe'nin. Ancak saydığım oyuncular da Trabzonspor'da devreye girerse gerçekten çok çetin bir maç olacak ve skor da umarım Trabzonspor'dan olacak.
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