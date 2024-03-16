Haberler Fenerbahçe Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Hami Mandıralı'dan flaş yorum!

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Hami Mandıralı'dan flaş yorum!

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbi mücadelesi öncesi Hami Mandıralı'dan dikkat çeken ifadeler geldi. İşte Mandıralı'nın sözleri... TS-FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 10:14
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Hami Mandıralı'dan flaş yorum!

Trabzonspor'un efsane futbolcularından Hami Mandıralı, kritik Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Milliyet'e özel açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Hami Mandıralı'dan flaş yorum!

İŞTE MANDIRALI'NIN SÖZLERİ:

Yılların iki ezeli rakibi karşı karşıya gelecek. Tabii Trabzonspor'un 3.lük hedefi var, Fenerbahçe'nin şampiyonluk. Bu maçların skorunu bilmek veya söylemek çok zor. Kadro yapısı itibariyle Fenerbahçe'nin daha güçlü bir kadrosu var. Trabzonspor'un ise son haftalarda yükselen grafiğiyle Trezeguet'si var. Onun performansı mutlaka bu maçta etkili olacaktır.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Hami Mandıralı'dan flaş yorum!

Genel yapısıyla bakıldığı zaman Fenerbahçe şampiyon olmak istediği için mutlaka kazanması lazım. Nasıl bir oyun stratejisi ile oyuna çıkacak ve Abdullah Avcı buna nasıl cevap verecek, bunu hep birlikte göreceğiz. Zor bir maç olacak çünkü yıllardan beri bu iyi büyük takım muhteşem mücadeleler veriyor sahada. Belki Trabzon belki Fenerbahçe yenmiştir ama sahada olan hep sahada kalmıştır. Dışarıya yansıyan hep futbolun çirkin tarafları olmuştur. Böyle bir görüntünün olmaması arzumuz. Sahada kim oynuyorsa o kazanır.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Hami Mandıralı'dan flaş yorum!

Ben de Trabzonspor kimliğiyle Trabzonsporumuzun kazanmasını isterim haliyle ama bu benim arzu etmemle olmuyor. Sahada oyuncular kendilerine yakışan performası ortaya koyarsa, herkes kendine düşeni yaparsa çok kaliteli bir maç olacağını düşünüyorum. Şampiyonluğu etkileyecek bir maç. Mutlaka kazanmak isteyen bir Fenerbahçe var ama taraftarını mutlu etmek isteyen de bir Trabzonspor var.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Hami Mandıralı'dan flaş yorum!

Son haftalarda Trabzonspor inişli çıkışlı bir grafik çizmesine rağmen bazı maçları güzel kazanıyor. Bazı maçlarda da istediği futbolu ortaya koyamıyor ve maçları kaybediyor. Özellikle Alanyaspor maçında oynadıkları futbol Trabzonspor takımına yakışmayan bir oyundu. Trezeguet, Pepe, Mendy maça damga vuracak oyuncular. Uğurcan oynarsa onun göstereceği performans çok kıymetli. Oynamazsa diğer kalecimiz de elinden geleni yapacaktır. Çok zor bir maç olacak. Umarım sahada çok profesyonel davranır iki takımın oyuncuları. Hakeden de kazansın ancak gönlüm bordo maviden yana.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Hami Mandıralı'dan flaş yorum!

"ÇOK KOLAY TESLİM OLMAYACAK"

Bu Trabzon için geçerli olur mu bilmiyorum ama Trabzonspor çok güçlü bir camia ve futbol takımı aslında. 37 yıl sonra şampiyonluk yaşamış ve daha öncesinde farklı farklı duygular yaşamış bir camia. Bu camianın bir parçası olarakta Trabzonspor'da Fenerbahçe'ye bu maçta öyle çok kolay teslim olacak, performans düşüklüğü olacak gibi şeyler beklenilmemesi lazım. Fenerbahçe mutlaka kendi oyununu ortaya koyacaktır ama ona karşılık veren de bir Trabzonspor olacaktır. Kritik oyuncular vardır ya hani onların maçları olacak. Benim oynadığım dönemde de söylenen bir söz var. Atanla tutan iyi olacak. İki takımda da atan da tutan da iyi. Bu oyuncuların performansı sonuca etki edecek" cevabını verdi.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Hami Mandıralı'dan flaş yorum!

"ÇOK CİĞERLİ, ÇOK YÜREKLİ BİR OYUNCU"

Uğurcan tabii ki önemli isim. Kaleciler hep takımı ayakta tutanlardır. Aslında başrol oyuncuları onlardır. Onların kurtaracağı bir top 90 dakikaya yaydığınız zaman çok etkilidir. Ancak tabii ki bir tek onlar değil.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Hami Mandıralı'dan flaş yorum!

Trezeguet, Pepe var. Pepe çok önemli bir oyuncu fakat sakatlığından dolayı çok faydalanamadık ondan. Pepe bu maçlarda öne çıkabilir. Gerçekten önemli bir oyuncu olduğunu öne koyabilir. Trezeguet'nin son haftalarda yükselen bir performansı var. Oyun olarak demesekte gol bölgelerinde çok etkili şu an. Visca çok önemli bir oyuncu. Onun da ne yapacağı belli olmaz. Ancak Fenerbahçe'de de çok önemli oyuncular var.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Hami Mandıralı'dan flaş yorum!

Fred orta sahanın vazgeçilmezi. Ancak orada bir de İsmail var. Çok ciğerli, çok yürekli ve Fenerbahçe'ye artılar sağlayan bir oyuncu. Tadic çok önemli ve onun altını çizmek lazım. Her ne kadar oyun içinde etkili gözükmese de ayağında topu iyi kullanan ve Dzeko'ya çok güzel paslar atan bir oyuncu. Szymanski son 6-7 haftadır belki çok etkisiz gözüken bir oyuncu ama dikkat edilmesi gereken bir kalite. Bu oyuncuların performansı tabii çok etkileyecek maçı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Hami Mandıralı'dan flaş yorum!

Cengiz Ünder alındı Fenerbahçe'ye çok büyük maliyetlerle. Bu tip maçlarda bu oyuncular öne çıkmalı. Diğer maçlarda attığını goller, oynadığınız oyun belki takıma puan getiriyor ama oyun olarak katkı sağlamıyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin oyuncu kadrosu ile Trabzonspor'u yan yana koyduğunuz zaman artısı var Fenerbahçe'nin. Ancak saydığım oyuncular da Trabzonspor'da devreye girerse gerçekten çok çetin bir maç olacak ve skor da umarım Trabzonspor'dan olacak.

DİĞER
Bahar'ın Timur'u Mehmet Yılmaz Ak hakkındaki gerçekle ters köşe yaptı!
Fatih Keleş ifadesinde itiraf etti! CHP'deki karanlık parada oklar Ekrem İmamoğlu'nu gösteriyor! Kilit isim Turan Taşkın Özer savcılığa çağrıldı
Beşiktaş'ın golcüleri geçmişini arıyor! Son 4 yılın...
F.Bahçe'nin Olympiakos'u eleme oranı belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - F.Bahçe maçı ne zaman?
F.Bahçe'nin Olympiakos'u eleme oranı belli oldu!
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 MART | 🪁 Zihninizdeki düğümleri çözün!
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - F.Bahçe maçı ne zaman? Trabzonspor - F.Bahçe maçı ne zaman? 10:49
Beşiktaş'ın golcüleri geçmişini arıyor! Son 4 yılın... Beşiktaş'ın golcüleri geçmişini arıyor! Son 4 yılın... 10:47
Denver Nuggets galibiyet serisini sürdürdü Denver Nuggets galibiyet serisini sürdürdü 10:45
Hatayspor - Samsunspor maçı ne zaman? Hatayspor - Samsunspor maçı ne zaman? 10:45
Buruk'tan Abdülkerim kararı! İşte G.Saray'ın Kasımpaşa 11'i Buruk'tan Abdülkerim kararı! İşte G.Saray'ın Kasımpaşa 11'i 10:35
Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola... Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi! Guardiola... 10:14
Daha Eski
Hami Mandıralı: Başrol oyuncusu... Hami Mandıralı: Başrol oyuncusu... 10:04
ManU'nun yıldızı Aslan oluyor! ManU'nun yıldızı Aslan oluyor! 10:03
Cenk Tosun ezeli rakibe gidiyor! Cenk Tosun ezeli rakibe gidiyor! 09:52
Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta? 09:51
Buruk'tan flaş F.Bahçe sözleri! "Muhtemelen yine..." Buruk'tan flaş F.Bahçe sözleri! "Muhtemelen yine..." 09:50
F.Bahçe'nin Olympiakos'u eleme oranı belli oldu! F.Bahçe'nin Olympiakos'u eleme oranı belli oldu! 09:48