FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Ferdi Kadıoğlu bombası! Rekor bonservisle gidecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken milli yıldıza 3 takımın talip olduğu öğrenilirken, Fenerbahçe'nin Ferdi için istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Kanarya'da sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerin başındaysa Ferdi Kadıoğlu geliyor.
2018/2019 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayı terleten milli yıldız, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da geçtiğimiz haftalarda Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertli takımdaki geleceğine ilişkin çok konuşulan açıklamalarda bulunmuştu.
Koç, "Ferdi benim ilk yurt dışı transferimdir. On numara pozisyonu için almıştık. O kadar güzel gelişti ki... Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Ferdi, 24 yaşında. Her maç üstüne koyarak gidiyor. Benim tahminim ve düşüncem, sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağı yönünde." ifadelerini kullanarak yıldız futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönünde sinyal vermişti.
Ferdi'nin talipleri her geçen gün artarken, 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
ARSENAL, TOTTENHAM VE WOLVERHAMPTON İSTİYOR
İngiliz basınında yer alan ve Milliyet'in derlediği habere göre; Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu için Premier Lig devleri harekete geçti. Arsenal, Tottenham ve Wolverhampton'ın 24 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı. Tecrübeli oyuncunun 3 kulübün radarında olduğu belirtildi.
FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 30 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek isteyen kulüplerden 30 milyon Euro'luk bonservis bedeli istediği vurgulandı.
24 yaşındaki sol bek bu sezon İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi oldu. Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertlilerde 40 maçta şans buldu. Ferdi Kadıoğlu bu karşılaşmalarda 3 gol sevinci yaşadı. Milli sol bek aynı süreçte 4 asist üretti.
Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro. NEC Nijmegen altyapısında yetişen Ferdi Kadıoğlu, 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 400 bin Euro bedelle Fenerbahçe'ye imza attı.
Ferdi Kadıoğlu, A Milli Futbol Takımı'nda 15 karşılaşmada süre aldı. 24 yaşındaki sol bek bu müsabakalarda 1 kez rakip fileleri havalandırdı.
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