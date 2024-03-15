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FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Ferdi Kadıoğlu bombası! Rekor bonservisle gidecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken milli yıldıza 3 takımın talip olduğu öğrenilirken, Fenerbahçe'nin Ferdi için istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 09:46
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Ferdi Kadıoğlu bombası! Rekor bonservisle gidecek

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise'yi eleyerek çeyrek finale yükselen, Süper Lig'de de ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Ferdi Kadıoğlu bombası! Rekor bonservisle gidecek

Yaptığı hamlelerle hem yaz transfer dönemi hem de kış transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından olan sarı-lacivertliler, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte takviye çalışmalarını hızlandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Ferdi Kadıoğlu bombası! Rekor bonservisle gidecek

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi yapacağı transferlerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Ferdi Kadıoğlu bombası! Rekor bonservisle gidecek

Kanarya'da sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerin başındaysa Ferdi Kadıoğlu geliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Ferdi Kadıoğlu bombası! Rekor bonservisle gidecek

2018/2019 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayı terleten milli yıldız, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Ferdi Kadıoğlu bombası! Rekor bonservisle gidecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da geçtiğimiz haftalarda Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertli takımdaki geleceğine ilişkin çok konuşulan açıklamalarda bulunmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Ferdi Kadıoğlu bombası! Rekor bonservisle gidecek

Koç, "Ferdi benim ilk yurt dışı transferimdir. On numara pozisyonu için almıştık. O kadar güzel gelişti ki... Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Ferdi, 24 yaşında. Her maç üstüne koyarak gidiyor. Benim tahminim ve düşüncem, sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağı yönünde." ifadelerini kullanarak yıldız futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönünde sinyal vermişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Ferdi Kadıoğlu bombası! Rekor bonservisle gidecek

Ferdi'nin talipleri her geçen gün artarken, 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Ferdi Kadıoğlu bombası! Rekor bonservisle gidecek

ARSENAL, TOTTENHAM VE WOLVERHAMPTON İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan ve Milliyet'in derlediği habere göre; Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu için Premier Lig devleri harekete geçti. Arsenal, Tottenham ve Wolverhampton'ın 24 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı. Tecrübeli oyuncunun 3 kulübün radarında olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Ferdi Kadıoğlu bombası! Rekor bonservisle gidecek

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 30 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek isteyen kulüplerden 30 milyon Euro'luk bonservis bedeli istediği vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Ferdi Kadıoğlu bombası! Rekor bonservisle gidecek

24 yaşındaki sol bek bu sezon İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi oldu. Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertlilerde 40 maçta şans buldu. Ferdi Kadıoğlu bu karşılaşmalarda 3 gol sevinci yaşadı. Milli sol bek aynı süreçte 4 asist üretti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Ferdi Kadıoğlu bombası! Rekor bonservisle gidecek

Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro. NEC Nijmegen altyapısında yetişen Ferdi Kadıoğlu, 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 400 bin Euro bedelle Fenerbahçe'ye imza attı.

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