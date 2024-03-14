Fenerbahçe'de İsmail Kartal: Turu geçmek önemliydi!

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda 2 maç sonunda Union Saint-Gilloise'i 3-1'lik skorla geçen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, çeyrek final biletinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

İki aşamalı maçlar olduğu için ilk maçta çok güzel bir strateji ortaya koyduk. İlk maçta istediğimizi aldık. Bugün de aynı ciddiyetle maça başladık. Oyuncularımız plana sadık kaldı. İkinci yarıya rakip daha istekli, arzulu başladı. Beklemediğimiz bir goldü. Kazanarak turu geçmek istiyorduk ama sakat oyuncularımız var, bunları düşünerek ve hafta sonundaki maçı düşünerek bir plan üzerinden oynadık. Kaybetmemize rağmen turu geçtik. Oyuncularımı kutluyorum.

Mert Hakan'ın hafta içinde kasığında ufak sorunu vardı. Hatta onu doktorla konuştuğumuzda 1-2 gün dinlendirdik. Bugün doktorla yaptığımız konuşmada bir sorun olmadığını, daha iyi olduğunu söyledi. Arka adalesinde çekme oldu. Bakacağız, ne derecede olduğunu şu an bilmiyoruz.

Oyuncular ellerinden geleni yaptılar. İyi mücadele ortaya koydular. Turu geçmek önemliydi. Turu geçtik ve çeyrek finale yükseldik. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum.