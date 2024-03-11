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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile Edin Dzeko arasında sinirler gerildi! İşte nedeni

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1'lik skorla mağlup ederken mücadele esnasında Mert Hakan Yandaş ile Edin Dzeko arasında yaşanan tartışma gündeme oturmuştu. İşte ikili arasındaki gerilimin nedeni...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 12:16
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile Dzeko arasında sinirler gerildi! İşte nedeni

Süper Lig'de heyecan 29. hafta maçlarıyla devam etti. Lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Pendikspor ile karşılaştı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile Dzeko arasında sinirler gerildi! İşte nedeni

Halil Akbunar'ın golüyle ilk yarıyı geride kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda Mert Hakan Yandaş, Batshuayi, Ferdi ve İrfan Can ile 3 puana ulaştı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile Dzeko arasında sinirler gerildi! İşte nedeni

Bu sonucun ardından puanını 76'ya yükselten Kanarya, Galatasaray'ın 2 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile Dzeko arasında sinirler gerildi! İşte nedeni

86'DA PENALTI

Fenerbahçe maçın 86. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Hakem Kadir Sağlam önce serbest vuruş verse de VAR pozisyonun ceza sahası içinde olduğu uyarısını yaptı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile Dzeko arasında sinirler gerildi! İşte nedeni

MERT HAKAN'DAN KLAS GOL

Fenerbahçe ilk yarısını geride tamamladığı karşılaşmanın ikinci yarısında eşitliği sağladı. Sol çaprazda topla buluşan Mert Hakan, ceza sahası dışından kalecinin uzanamayacağı noktaya vuruşunu yaptı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile Dzeko arasında sinirler gerildi! İşte nedeni

PENDİK 9 KİŞİ TAMAMLADI!

Pendikspor maçı 9 kişi tamamladı. Konuk ekipte Wellinton ve Lusamba ikinci yarıda gördüğü sarı kartlarla takımını 9 kişi bıraktılar.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile Dzeko arasında sinirler gerildi! İşte nedeni

HAKEME YOĞUN TEPKİ

Fenerbahçe - Pendikspor maçının hakemi Kadir Sağlam, verdiği-vermediği kararlarla tribülerin tepkisini çekti. Sağlam ilk yarı ve maç sonunda çıkış tüneline güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından girebildi.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile Dzeko arasında sinirler gerildi! İşte nedeni

TOPLAM 21 DAKİKA UZADI!

Maçın ilk yarısında oyun sürekli olarak durdu. Pendiksporlu birden fazla futbolcunun sakatlandığı ilk yarının sonuna 11 dakika ilave edildi. Maçın sonunda ise tabela 10 dakikayı gösterdi.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile Dzeko arasında sinirler gerildi! İşte nedeni

GERGİNLİK YAŞANDI!

Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'de bir pozisyonda Mert Hakan ile Edin Dzeko gerginlik yaşadı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile Dzeko arasında sinirler gerildi! İşte nedeni

Pendiksporlular takım arkadaşlarının yerde yatması nedeniyle topu taça gönderdi.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile Dzeko arasında sinirler gerildi! İşte nedeni

Tedavinin ardından oyun başlarken, taç kullanıldı ve Mert Hakan Yandaş topu rakip takıma vermedi.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile Dzeko arasında sinirler gerildi! İşte nedeni

Oyun bir süre devam ederken Dzeko'nun ısrarıyla Mert Hakan topu sinirli bir şekilde taça vurdu.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile Dzeko arasında sinirler gerildi! İşte nedeni

Bunun üzerine ikili uzun bir süre saha içinde tartıştı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile Dzeko arasında sinirler gerildi! İşte nedeni

Mert Hakan ve Dzeko'yu takım arkadaşları sakinleştirdi.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile Dzeko arasında sinirler gerildi! İşte nedeni

Milli futbolcu, saha içerisinde birçok gerginlik yaşarken oyundan alınmasının ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın elini de sıkmadı.

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