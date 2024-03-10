Fenerbahçe 4-1 Siltaş Yapı Pendikspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fenerbahçe - Pendikspor maç özeti izle

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk eden Fenerbahçe, 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmayı 4-1 kazanarak zirve yarışına devam etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında fauller nedeniyle oyun sık sık durdu. Fenerbahçe, söz konusu bölümde tempo yapamazken, Pendikspor 30. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle öne geçti. Kalan bölümde benzer şekilde ilerledi ve soyunma odasına konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, rakip kalede uzun süre baskı kursa da golü bulamadı. Bu süre içinde Dzeko ile net bir pozisyondan yararlanamayan sarı-lacivertliler, 59. dakikada Mert Hakan'ın şık golüyle beraberliği yakaladı. Fenerbahçe, baskısını sürdürürken, 71. dakikada Welinton'un atılmasıyla Pendikspor 10 kişi kaldı. Rakibinin eksik kalmasının ardından baskısını daha da artıran sarı-lacivertliler, 85. dakikada penaltı fırsatı yakaladı. 87. dakikada topun başına geçen Michy Batshuayi, takımını 2-1 öne geçirdi. 90+1 dakikada Lusamba'nın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalan rakibi karşısında 90+5. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 90+9. dakikada İrfan Can Kahveci ile goller bulan Fenerbahçe, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Galatasaray'ın 3 puanla kapattığı haftada hata yapmayan sarı-lacivertliler, zirve yarışını sürdürdü.

PENALTI VAR'LA GELDİ

Fenerbahçe'nin 85. dakikada kazandığı penaltı vuruşu, VAR kararıyla geldi. Maçın 83. dakikasında ceza sahası çizgisi üzerinde İrfan Can Kahveci, Ndiaye'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam pozisyonda faul kararı verdi. Oyuncuların tedavisi sırasında VAR hakemi, Kadir Sağlam'ı uyardı ve bu uyarının üzerine Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı vuruşu için topun başına geçen Michy Batshuayi, 87. dakikada topu filelerle buluşturdu.

MERT HAKAN KRİTİK ANLARDA SAHNEDE

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, son haftalarda kritik anlarda skor bulmayı başardı.

Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmada 1-0 gerideyken sahneye çıkan Mert Hakan, şık bir golle takımına beraberlik sayısını getirmiş ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmıştı.

29 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmada da takımı 1-0 yenik durumdayken sahneye çıkarak beraberlik sayısına imza attı.

DZEKO BAŞINA DARBE ALDI

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, başına darbe aldı.

Maçın 34. dakikasında bir kenar ortasında savunma ve kaleciyle hava topuna yükselen Dzeko, yerde kaldı.

Pozisyonda aldığı darbeyle kaşı açılan 37 yaşındaki oyuncu, tedavisinin ardından mücadeleye devam etti.

KARTAL'DAN DEVREDE 2 HAMLE

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, devre arasında 2 oyuncu değişikliğine gitti.

Kartal, sarı kartları bulunan Mert Müldür'ün yerine Bright Osayi-Samuel'i, Jayden Oosterwolde'nin yerine ise Alexander Djiku'yu oyuna dahil etti.

İLK YARIDA PENDİKSPOR'DAN 17 FAUL

Siltaş Yapı Pendikspor, müsabakanın ilk yarısını 17 faulle tamamladı. Maçın ilk yarısı 58 dakika oynanırken, gerçekleştirilen fauller sebebiyle ilk yarıda top 23 dakika 15 saniye oyunda kalabildi. İlk yarıda ayrıca yaklaşık her 45 saniyede bir faul gerçekleşti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Cengiz Ünder'in şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

30'uncu dakikada Pendikspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Thiam ortasını arka direkteki Halil Akbunar'a yaptı. Halil Akbunar'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Pendikspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

57'nci dakikada Osayi Samuel'in pasıyla sağ kanatta buluşan Cengiz Ünder ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içindeki Dzeko'nun penaltı noktasına yakın bir noktadan yaptığı vuruşu kaleci Erdem Canpolat kornere çeldi.

59'uncu dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Djiku'nun uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası dışı sol çaprazdaki Mert Hakan Yandaş'a aktardı. Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Erdem Canpolat'ın solundan ağlarla buluştu: 1-1.

69'uncu dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol köşeden kullandığı kornerde savunmadan seken top Dzeko'da kaldı. Dzeko'nun yakın mesafeden vuruşunda top üstten auta çıktı.

71'inci dakikada Pendikspor 10 kişi kaldı. Welinton sol taç çizgisine yakın bir noktada Dzeko'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

72'nci dakikada Mert Hakan'ın sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortada Krunic'in kafa vuruşunun ardından top üst direkten oyun alanına geri döndü.

75'inci dakikada Osayi'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci ortasını arka direkteki Batshuayi'ye yaptı. Bu oyunun kafa vuruşunda kaleci Erdem Canpolat topu kornere çeldi.

83'üncü dakikada İrfan Can Kahveci, Ndiaye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Önce serbest vuruş kararı veren hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarıdan sonra penaltı kararı verdi.

87'nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Batshuayi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

90+1'inci dakikada Pendikspor 9 kişi kaldı. Lusamba, Osayi Samuel'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakemin bu kararına alkış yaparak tepki veren Lusamba ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+4'üncü Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, Fred ile paslaştıktan sonra ceza sahasına girdi. Ferdi Kadıoğlu'nun kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-1.

90+9'uncu dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin uzak mesafeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleci Erdem'in sağından ağlara gitti: 4-1.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.