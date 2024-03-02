FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye zamlı sözleşme! İşte ödenecek rakam
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de bu sezon dikkat çeken bir performansa imza atan İrfan Can Kahveci'ye zamlı yeni sözleşme önerilecek. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 10:07 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 11:21
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Kısa bir süre içinde bu sözleşmesinin imzalanacağı ve sözleşmenin yeni sezondan itibaren geçerli olacağı da gelen haberler arasında.
En başarılı sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, bu sezon 36 resmi maçta 13 gol atarken 7 de asist yaptı.
Sezon başında taraftarlarla sorun yaşamasına rağmen milli futbolcu müthiş bir performans ortaya koyarak adeta sarı-lacivertlilerin sevgilisi haline geldi.
Fenerbahçe yönetimi de İrfan Can'ın bu performansını yeni sözleşme ile ödüllendirecek.
İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR?
15 Temmuz 1995 tarihinde Çorum'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.
4 Ocak 2017'de Gençlerbirliği'nden 1.61 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'e transfer oldu. 31 Ocak 2021 tarihinde ise 7 milyon euro bedelle Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
1.76 cm boyundaki İrfan Can Kahveci, forvet hattında sağ kanat olarak görev yapıyor. Deneyimli futbolcu ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
A Milli Futbol Takımı'nın da formasını terleten İrfan Can, toplamda 30 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 2 gol kaydetti. İrfan Can Kahveci'nin güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro...
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