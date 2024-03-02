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FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye zamlı sözleşme! İşte ödenecek rakam

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de bu sezon dikkat çeken bir performansa imza atan İrfan Can Kahveci'ye zamlı yeni sözleşme önerilecek. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 10:07 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 11:21
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye zamlı sözleşme! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe, sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında sona erecek olan İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye zamlı sözleşme! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe'den yılda 15 milyon TL kazanan İrfan Can, euro bazında ilk başta 1.7 milyon kazanırken kurun değişmesiyle bu rakam 900 bin euro'ya gerilemişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye zamlı sözleşme! İşte ödenecek rakam

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim yeni sözleşmede 1.7 milyon euro rakamını baz alıp milli futbolcuya yıllık 50 milyon TL ödemeyi planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye zamlı sözleşme! İşte ödenecek rakam

Kısa bir süre içinde bu sözleşmesinin imzalanacağı ve sözleşmenin yeni sezondan itibaren geçerli olacağı da gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye zamlı sözleşme! İşte ödenecek rakam

En başarılı sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, bu sezon 36 resmi maçta 13 gol atarken 7 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye zamlı sözleşme! İşte ödenecek rakam

Sezon başında taraftarlarla sorun yaşamasına rağmen milli futbolcu müthiş bir performans ortaya koyarak adeta sarı-lacivertlilerin sevgilisi haline geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye zamlı sözleşme! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe yönetimi de İrfan Can'ın bu performansını yeni sözleşme ile ödüllendirecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye zamlı sözleşme! İşte ödenecek rakam

İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR?

15 Temmuz 1995 tarihinde Çorum'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye zamlı sözleşme! İşte ödenecek rakam

4 Ocak 2017'de Gençlerbirliği'nden 1.61 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'e transfer oldu. 31 Ocak 2021 tarihinde ise 7 milyon euro bedelle Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye zamlı sözleşme! İşte ödenecek rakam

1.76 cm boyundaki İrfan Can Kahveci, forvet hattında sağ kanat olarak görev yapıyor. Deneyimli futbolcu ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye zamlı sözleşme! İşte ödenecek rakam

A Milli Futbol Takımı'nın da formasını terleten İrfan Can, toplamda 30 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 2 gol kaydetti. İrfan Can Kahveci'nin güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro...

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