Atakaş Hatayspor Fenerbahçe maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 28. hafta maçında Fenerbahçe kritik deplasmanda Atakaş Hatayspor ile Mersin'de karşı karşıya geliyor.

Kanarya şampiyonluk yolunda hata yapmamak için kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ATAKAŞ HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Atakaş Hatayspor: Erce, Burak, Maksimovic, Ghoulam, Kerim, Matondo, Rivas, Bashiru, Mehdi, Halil, Pedro

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko

ATAKAŞ HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

LİGDE 8. RANDEVU

Süper Lig'de 4. sezonunu yaşayan Hatayspor ile Fenerbahçe, ligde 7 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 1'i hükmen 6 defa sahadan galip ayrılırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Rakibi karşısında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, rekabette 17 gol atarken, Hatayspor ise 4 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 4-2'lik skorla kazanmıştı.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 13 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 37 puan topladı. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 30 kez havalandırdı. Kanarya, dış sahada oynadığı 9 lig maçında ise kalesini gole kapattı.

9 YIL SONRA MERSİN'DE MAÇA ÇIKIYORLAR

Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu sezon maçlarını Mersin Stadyumu'nda oynayan Hatay temsilcisi, Fenerbahçe'yi bu statta ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, 9 yıl sonra Mersin'de resmi bir maça çıkıyor. Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'in 2015-2016 sezonunda Mersin İdmanyurdu takımı ile bu statta karşılaşmıştı.

İSMAİL KARTAL İLE VOLKAN DEMİREL 3. KEZ RAKİP

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ligde üçüncü kez rakip. Geride kalan 2 maçta Kartal, Fenerbahçe'nin başındayken, Demirel de Fatih Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştırıyordu. İsmail Kartal, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALIYOR

Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Abdullah Bora Özkara yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu.