TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız
Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon birçok yıldız isme imza attıran sarı lacivertliler gelecek sezon için düğmeye bastı. Yönetim 40 milyon Euro'luk yıldızı listesine ekledi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Başkent ekibi karşılaşmanın 10. dakikasında Olimpiu Morutan'ın golüyle 1-0 öne geçti.
33. dakikada kontra atağa çıkan Ankaragücü, Anastasios Haciyovanis ile farkı 2'ye çıkardı.
Müsabakada son sözü ise Garry Rodrigues söyledi.
33 yaşındaki futbolcu sol kanattan gelen pasta topu rahat bir biçimde kaleye gönderdi.
90 dakikada 3 gol bulan MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'yi eledi ve adını yarı finale yazdırdı.
Diğer yandan kupaya veda eden Fenerbahçe odağını lige ve Avrupa'ya yönlendirdi.
Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de hafta sonu Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaşacak.
Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Kanarya, zorlu mücadelede hata yapmak istemiyor.
Fenerbahçe, sarı-kırmızılı rakibinin 2 puan gerisinde bulunuyor.
Sarı-lacivertliler diğer yandan Avrupa'da da kupa hedefliyor.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise deplasmanına çıkacak.
Zorlu bir kura çeken Fenerbahçe, Belçika'da alacağı avantajlı skor ile sahasında rahat bir şekilde turu almak istiyor.
Çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte sezon sonu yapılacak transferler de planlanıyor.
Son yıllarda transfer dönemlerini hareketli geçiren Fenerbahçe, sezon başı ve devre arasında önemli takviyeler yaptı.
Sarı-lacivertli ekip özellikle sezon sonu orta sahaya takviye yapmayı düşünüyor.
Fred'in yokluğunda kritik puan kayıpları yaşayan sarı-lacivertli ekip, kadroya bir Fred daha eklemek istiyor.
Brezilyalı yıldızın varlığı, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiriyor.
Tecrübeli futbolcu bu sezon 21 maça çıktı. Fenerbahçe bu karşılaşmaların 20'sini kazanırken 1 maçı beraberlikle tamamladı.
Takımla birlikte çalışmalara başlayan yıldız oyuncunun ligde oynanacak olan Atakaş Hatayspor maçında süre alıp almayacağı belli değil.
Diğer yandan sarı-lacivertli ekip, Fred'in yokluğunda bedelini bir hayli ödedi.
Bundan dolayı Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başlamış oldu.
Kanarya, adeta bir Fred'i daha kadroya dahil etmek istiyor.
Fenerbahçe transferde rotayı İtalya'ya çevirdi.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Sarı-lacivertli ekip Juventus forması giyen Adrien Rabiot'u kadrosuna katmayı planlıyor.
Fransız devi PSG'den adını duyuran yıldız orta saha, Temmuz 2019'dan beri İtalyan ekibinin formasını giyiyor.
Çizme devi ile önemli başarılara imza atan 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Sarı-lacivertliler ise bonservisi elinde olacak yıldız isim için harekete geçti.
Yönetim, Fransız oyuncu ile sezon başında da ilgileniyordu.
Rabiot bu sezon siyah-beyazlı formayı toplam 23 maçta giydi.
Yıldız isim bu sürede 4 gol ve 3 asiste imza attı.
Adrien Rabiot'un bonservis değeri ise 40 milyon Euro olarak biliniyor.
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