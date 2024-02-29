Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon birçok yıldız isme imza attıran sarı lacivertliler gelecek sezon için düğmeye bastı. Yönetim 40 milyon Euro'luk yıldızı listesine ekledi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 15:22
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

3 kulvarda da şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli ekip Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

İsmail Kartal'ın öğrencileri çeyrek finalde MKE Ankaragücü ile eşleşmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

Başkent ekibi karşılaşmanın 10. dakikasında Olimpiu Morutan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

33. dakikada kontra atağa çıkan Ankaragücü, Anastasios Haciyovanis ile farkı 2'ye çıkardı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

Müsabakada son sözü ise Garry Rodrigues söyledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

33 yaşındaki futbolcu sol kanattan gelen pasta topu rahat bir biçimde kaleye gönderdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

90 dakikada 3 gol bulan MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'yi eledi ve adını yarı finale yazdırdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

Diğer yandan kupaya veda eden Fenerbahçe odağını lige ve Avrupa'ya yönlendirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de hafta sonu Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaşacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Kanarya, zorlu mücadelede hata yapmak istemiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

Fenerbahçe, sarı-kırmızılı rakibinin 2 puan gerisinde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

Sarı-lacivertliler diğer yandan Avrupa'da da kupa hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

İsmail Kartal'ın öğrencileri, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise deplasmanına çıkacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

Zorlu bir kura çeken Fenerbahçe, Belçika'da alacağı avantajlı skor ile sahasında rahat bir şekilde turu almak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

Çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte sezon sonu yapılacak transferler de planlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

Son yıllarda transfer dönemlerini hareketli geçiren Fenerbahçe, sezon başı ve devre arasında önemli takviyeler yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

Sarı-lacivertli ekip özellikle sezon sonu orta sahaya takviye yapmayı düşünüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

Fred'in yokluğunda kritik puan kayıpları yaşayan sarı-lacivertli ekip, kadroya bir Fred daha eklemek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

Brezilyalı yıldızın varlığı, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiriyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

Tecrübeli futbolcu bu sezon 21 maça çıktı. Fenerbahçe bu karşılaşmaların 20'sini kazanırken 1 maçı beraberlikle tamamladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

Takımla birlikte çalışmalara başlayan yıldız oyuncunun ligde oynanacak olan Atakaş Hatayspor maçında süre alıp almayacağı belli değil.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

Diğer yandan sarı-lacivertli ekip, Fred'in yokluğunda bedelini bir hayli ödedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

Bundan dolayı Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başlamış oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

Kanarya, adeta bir Fred'i daha kadroya dahil etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

Fenerbahçe transferde rotayı İtalya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Sarı-lacivertli ekip Juventus forması giyen Adrien Rabiot'u kadrosuna katmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

Fransız devi PSG'den adını duyuran yıldız orta saha, Temmuz 2019'dan beri İtalyan ekibinin formasını giyiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

Çizme devi ile önemli başarılara imza atan 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

Sarı-lacivertliler ise bonservisi elinde olacak yıldız isim için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

Yönetim, Fransız oyuncu ile sezon başında da ilgileniyordu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

Rabiot bu sezon siyah-beyazlı formayı toplam 23 maçta giydi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'dan flaş orta saha hamlesi! 40 milyon Euro'luk yıldız

Yıldız isim bu sürede 4 gol ve 3 asiste imza attı.

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