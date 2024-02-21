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Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi mesajı

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaraylı Icardi'nin Ankaragücü maçında hareketi nedeniyle açıklamada bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi mesajı

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaraylı Icardi'nin Ankaragücü maçında hareketi nedeniyle açıklamada bulundu. Kızılhan, ''Sosyal medyada dolaşan rakip tribünlere yapılan hareketin görüntüsü seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabasıdır! Tribün çekimi ile her şeyin gözler önünde olduğu bu hareket TFF tarafından görülecek mi? Bu yanlış PFDK'ya sevk edilecek mi? Merakla bekliyoruz…'' dedi.

A.GÜCÜ TFF'YE BAŞVURACAK

Sosyal medyada "Montaj mı değil mi?" tartışmalarına yol açan İcardi'nin görüntüyle ilgili Ankaragücü Kulübü de sosyal medyadan açıklama yaptı. Başkent ekibi, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi hakkında Ankaragücü tribünlerine karşı yaptığı sportmenlik dışı hareket yaptığı gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yapacaklarını duyurdu.

G.SARAY'DAN SUÇ DUYURUSU

Icardi'nin görüntülerinin montaj olduğunu savunan Galatasaray yönetimi de konuyu savcılığa taşıma kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin, ilgili videoyu sosyal medyadan paylaşan, montajlayan ve konuyu gündeme getiren kişiler hakkında savcılık nezdinde harekete geçeceği bildirildi.

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