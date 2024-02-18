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Ahmet Çakar'dan flaş İsmail Kartal sözleri! "Fenerbahçe maçı kaybetseydi..."

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek zirve yarışında önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, köşe yazısında karşılaşmayı yorumladı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 06:50
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Ahmet Çakar'dan flaş İsmail Kartal sözleri! "Fenerbahçe maçı kaybetseydi..."

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek kritik virajdan kayıpsız döndü. Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, köşe yazısında mücadeleyi değerlendirdi.

İşte o sözler...

"Dün gece ilk yarı bittiğinde, 30 milyon F.Bahçeli karalar bağlamıştı. Rakip Rizespor bu yarıyı önde kapattı, sadece önde kapatmakla kalmadı, pozisyonlar buldu. F.Bahçe diye bir takım ise sahada yoktu. İlk yarıda en büyük hata F.Bahçe'nin böylesine kötü bir sahada pas oyunu ile çıkmak istemesiydi. İkinci yarı sahneye bir adam çıktı; adı İsmail Kartal! Namı diğer Arap İsmail. 3 değişiklik yaptı, maçı aldı. Serdar Dursun, İrfan Can ve Mert Hakan sahaya sürüldü.

F.Bahçe, bu değişikliklerden sonra maçı kaybetseydi belki de İsmail Kartal siz şu satırları okurken Türkiye'nin gündemindeydi. Bu tür maçları çevirebilmek için 2. yarının başında gol bulmak lazım. Buldu da! İrfan Can ortaladı, Serdar Dursun son anda ayağını uzatıp F.Bahçe'yi hayata döndürdü. Ardından Mert Hakan, çok güzel bir zamanlama ile Dzeko'nun önüne bıraktı o da iyi vurup F.Bahçe'yi öne geçirdi. Ve bitime dakikalar kala da İrfan Can skoru pekiştirdi. Dün gecenin kahramanı, İsmail Kartal demiştik. Devre arasında oyuna soktuğu 3 oyuncu da gollere katkıda bulundular. Ya gol attılar ya asist yaptılar. İşte futbol böyle bir şey.

Bu değişiklikler sonrası F.Bahçe maçı kazandı.

İsmail Hoca bugün kahraman! Kaybetseydi 'böyle değişiklikler mi olur kardeşim' derler, hedefe koyarlardı. Sonuçta F.Bahçe lige veda edebileceği gece şimdi psikolojik üstünlüğü eline aldı. Hakem Arda Kardeşleri kutluyorum. Böylesine ağır bir sahada çok iyi maç yönetti."

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