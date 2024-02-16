Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

İsmail Kartal'dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, zorlu karşılaşmadan galip ayrılarak zirve yarışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 12:40
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İsmail Kartal'dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Fenerbahçe, 17 Şubat Cumartesi saat 19.00'da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

İsmail Kartal'dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 64 puanla ikinci sırada bulunuyor. Mavi-yeşilliler ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 36 puanla 6. sırada yer alıyor.

İsmail Kartal'dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Geçtiğimiz hafta sahasında Alanyaspor'a karşı 2 puan kaybederek liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışına devam etmek istiyor.

İsmail Kartal'dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

LİGDE 44. RANDEVU

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 28 defa sahadan galip ayrılırken, mavi-yeşilliler ise 7 kez kazandı.

İsmail Kartal'dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

8 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 94 gol atarken, Rizespor 40 kez gol sevinci yaşadı. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 5-0'lık skorla kazandı.

İsmail Kartal'dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

KARADENİZ EKİBİNE KARŞI GALİBİYET SERİSİ

Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı 1'i Türkiye Kupası, 8'i lig olmak üzere üst üste 9 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Rakibine karşı ligde son maçlarda kalesini gole kapatan Fenerbahçe, 3 maçta 15 gol kaydetti. Rizespor, Fenerbahçe'yi ligde son olarak Eylül 2018'de 3-0'lık skorla mağlup etti.

İsmail Kartal'dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

F.BAHÇE DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 12 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Antalyaspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 34 puan topladı.

İsmail Kartal'dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 27 kez havalandırdı. Kanarya, dış sahada oynadığı 9 lig maçında ise kalesini gole kapattı.

İsmail Kartal'dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de, Rizespor mücadelesi öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ganalı defans oyuncu Alexander Djiku ile hücum oyuncuları Michy Batshuayi, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski sarı kart ceza sınırında bulunan isimler.

İsmail Kartal'dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Bu futbolcular sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa karşısında takımını yalnız bırakacak.

İsmail Kartal'dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

İSMAİL KARTAL İLE İLHAN PALUT 3. KEZ RAKİP

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'de 3. kez rakip olacak.

İsmail Kartal'dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Geride kalan karşılaşmalarda Kartal, Fenerbahçe'nin başında iken; Palut ise Konyaspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırıyordu. İki müsabakadan da galip ayrılan taraf İsmail Kartal'ın takımları oldu.

İsmail Kartal'dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

İsmail Kartal'dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

CENGİZ ÜNDER KULÜBEYE

Fenerbahçe'de son haftalarda yaptığı skor katkısıyla dikkatleri üzerine çeken Cengiz Ünder'in mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

İsmail Kartal'dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

İşte F.Bahçe'nin Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i:

Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

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