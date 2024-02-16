İsmail Kartal'dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Bu futbolcular sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa karşısında takımını yalnız bırakacak.

Geride kalan karşılaşmalarda Kartal, Fenerbahçe'nin başında iken; Palut ise Konyaspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırıyordu. İki müsabakadan da galip ayrılan taraf İsmail Kartal'ın takımları oldu.