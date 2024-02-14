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Fenerbahçe'de abi formülü! 3 kaptan harekete geçti

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmasının ardından sarı-lacivertlilerde takımın kaptanları Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Mert Hakan Yandaş kolları sıvadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'de abi formülü! 3 kaptan harekete geçti

Fenerbahçe'de işler yolunda gidiyordu ancak Kanarya, Samsunspor'a takılınca Galatasaray rakibini yakalamıştı. Son olarak Kadıköy'de 2-1 öne geçmesine rağmen Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, Aslan kazanınca liderliği kaptırdılar. Uzun yıllardır şampiyon olamayan Fenerbahçe'de takımın ağabeyleri hemen müdahale etme kararı aldılar. Olası panik havasının önüne geçmek isteyen kaptanlar Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Mert Hakan Yandaş takım arkadaşlarıyla bu hafta toplantı yapacaklar. Hedeften kopmadıklarını anlatacaklar.

Sarı-lacivertli takım, kaptanlar önderliğinde sezonun kalan bölümü öncesinde kenetlenecek. Aynı birlikteliği camiadan da talep edecekler. Süper Lig'de Galatasaray'ın 2 puan gerisinde yer alan, Konferans Ligi'nde son 16 takım arasında bulunan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalistlerden biri olan Fenerbahçe tüm bu kulvarlarda başarı istiyor. Kaptanlar Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Mert Hakan Yandaş arkadaşlarıyla yapacakları toplantıda mental olarak güçlü kalmalarının önemine değinecek. "Hepimiz birbirimiz için savaşırsak başarırız" mottosunu aşılayacaklar.

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