Fenerbahçe'nin şampiyonluklarına Fatih Tekke engeli!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kritik maçta sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Kanarya, Fatih Tekke'nin yönettiği rakibine karşı 2-2'lik skorla berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Bu maçın ardından ortaya çıkan o detay gündeme oturdu.
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Bu maçın ardından Fenerbahçe 64 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın 66 puanının ardından ligde 2. sıraya geriledi.
Karşılaşmanın ardından ortaya çıkan o detay gündeme oturdu.
Kadıköy'de Fenerbahçe'den 1 puan Alanyaspor'un başarılı teknik direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe'ye 3. çalımını attı.
Tekke, 2022-23'te İstanbulspor'un başındayken 31. haftada Jorge Jesus'la şampiyonluk yarışı yapan Fenerbahçe'yle Kadıköy'de 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın sahasında Karagümrük'le 3-3 berabere kaldığı haftada zirve ile puan farkını indirme fırsatını değerlendiremedi.
Aynı Fatih Tekke, 2014-15'te de 13 Mayıs 2015'te Kayseri Erciyesspor'un başında, İsmail Kartal'ın görev yaptığı Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de 1-1 berabere kalmıştı. O sezon Galatasaray, 3 puan farkla şampiyonluk ipini göğüslemişti.
"GALİBİYETİ KAÇIRDIK"
Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke mücadele sonrasında yaptığı açıklamada, "Maçın başında da ön alan baskımızın olacağını söylemiştik.
Bunu iyi yaptığımızı söyleyebilirim. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle bir ambiyansta, yenilen goller ve verilen penaltıyı düşününce iyi bir iş yaptık. Son dakikada galibiyeti kaçırdık." ifadelerine yer verdi.
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