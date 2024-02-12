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Fenerbahçe'nin şampiyonluklarına Fatih Tekke engeli!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kritik maçta sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Kanarya, Fatih Tekke'nin yönettiği rakibine karşı 2-2'lik skorla berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Bu maçın ardından ortaya çıkan o detay gündeme oturdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 09:09
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Fenerbahçe'nin şampiyonluklarına Fatih Tekke engeli!

Süper Lig'in 25. haftası oldukça heyecanlı bir maça sahne oldu.

Fenerbahçe'nin şampiyonluklarına Fatih Tekke engeli!

Fenerbahçe, kritik maçta Corendon Alanyaspor ile sahasında kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluklarına Fatih Tekke engeli!

Kanarya, Fatih Tekke'nin takımına karşı 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluklarına Fatih Tekke engeli!

Bu maçın ardından Fenerbahçe 64 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın 66 puanının ardından ligde 2. sıraya geriledi.

Fenerbahçe'nin şampiyonluklarına Fatih Tekke engeli!

Karşılaşmanın ardından ortaya çıkan o detay gündeme oturdu.

Fenerbahçe'nin şampiyonluklarına Fatih Tekke engeli!

Kadıköy'de Fenerbahçe'den 1 puan Alanyaspor'un başarılı teknik direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe'ye 3. çalımını attı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluklarına Fatih Tekke engeli!

Tekke, 2022-23'te İstanbulspor'un başındayken 31. haftada Jorge Jesus'la şampiyonluk yarışı yapan Fenerbahçe'yle Kadıköy'de 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın sahasında Karagümrük'le 3-3 berabere kaldığı haftada zirve ile puan farkını indirme fırsatını değerlendiremedi.

Fenerbahçe'nin şampiyonluklarına Fatih Tekke engeli!

Aynı Fatih Tekke, 2014-15'te de 13 Mayıs 2015'te Kayseri Erciyesspor'un başında, İsmail Kartal'ın görev yaptığı Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de 1-1 berabere kalmıştı. O sezon Galatasaray, 3 puan farkla şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Fenerbahçe'nin şampiyonluklarına Fatih Tekke engeli!

"GALİBİYETİ KAÇIRDIK"

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke mücadele sonrasında yaptığı açıklamada, "Maçın başında da ön alan baskımızın olacağını söylemiştik.

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