Fenerbahçe'nin şampiyonluklarına Fatih Tekke engeli!

Tekke, 2022-23'te İstanbulspor'un başındayken 31. haftada Jorge Jesus'la şampiyonluk yarışı yapan Fenerbahçe'yle Kadıköy'de 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın sahasında Karagümrük'le 3-3 berabere kaldığı haftada zirve ile puan farkını indirme fırsatını değerlendiremedi.

Aynı Fatih Tekke, 2014-15'te de 13 Mayıs 2015'te Kayseri Erciyesspor'un başında, İsmail Kartal'ın görev yaptığı Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de 1-1 berabere kalmıştı. O sezon Galatasaray, 3 puan farkla şampiyonluk ipini göğüslemişti.