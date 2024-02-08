FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal'ın 6 numarası Fransa'dan geliyor

Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertli ekip, 2. devreye hızlı başladı.
Bu hamleler sonrasında Fenerbahçe, ligde lider durumda ve şampiyonluk yarışını sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler son olarak flaş bir ismi gündeme aldı.
İşte detaylar...
Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Pape Gueye'yi kadoruna katmak istiyor.
Tutto Mercato'ya göre; sarı-lacivertli ekibin Senegalli oyuncuyu transferde avantajlı olduğunu belirtiliyor.
Ayrıca haberde, Marsilya'nın Gueye'yi Fenerbahçe'ye kiralayabileceği bildirildi.
Mercato, yıldız oyuncunun kariyeri açısından sarı-lacivertli ekipte çıkış yapabileceğini belirtti.
Gueye'nin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.
25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Bu sezon 3 maça çıkan Gueye, gol katkısı yapamadı.