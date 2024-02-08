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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal'ın 6 numarası Fransa'dan geliyor

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transfer dönemine yönelik harekat devam ediyor. Sarı-lacivertliler şimdi de 6 numara hamlesi için Fransa'da aradığını buldu. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 16:33
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal'ın 6 numarası Fransa'dan geliyor

Bu hamleler sonrasında Fenerbahçe, ligde lider durumda ve şampiyonluk yarışını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal'ın 6 numarası Fransa'dan geliyor

Sarı-lacivertliler son olarak flaş bir ismi gündeme aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal'ın 6 numarası Fransa'dan geliyor

İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal'ın 6 numarası Fransa'dan geliyor

Mercato, yıldız oyuncunun kariyeri açısından sarı-lacivertli ekipte çıkış yapabileceğini belirtti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal'ın 6 numarası Fransa'dan geliyor

Gueye'nin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal'ın 6 numarası Fransa'dan geliyor

25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

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