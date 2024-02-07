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Fenerbahçe'de hedef çeyrek final! İşte İsmail Kartal'ın Gaziantep FK maçı 11'i

Kupanın son kazananı Kanarya, Gaziantep FK’ya konuk oluyor. Kartal ve öğrencilerinin hedefi son 8 takım arasına kalmak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'de hedef çeyrek final! İşte İsmail Kartal'ın Gaziantep FK maçı 11'i

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'nda bugün Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Sarı- lacivertliler, Süper Lig'de 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 24 puanla 18. sırada yer alıyor. İsmail Kartal ve öğrencilerinin hedefi 90 dakika içinde işi bitirmek istiyorlar. Deneyimli hoca, unvanlarını korumak istediklerini kaydetti.

KEYİFLİ MAÇ A SPOR'DA

Türkiye Kupası'nın heyecanı A SPOR'da yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ya konuk olacağı Son 16 Turu randevusu da maç önü bilgileri, 90 dakikası belki uzatmaları veya penaltıları, karşılaşma sonu röportajları, tüm ayrıntıları ve değerlendirmeleriyle A

SPOR'da olacak.

KUPADA 2. RANDEVU

Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 8-2 üstün bulunuyor. İki ekip Türkiye Kupası'nda ise 2. kez kozlarını paylaşacak. 2003-2004 sezonunda o zamanki adıyla Gaziantep BŞB ile karşılaşan Fenerbahçe, 3-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

13 MAÇTIR YENİLMİYOR

Kanarya son 13 karşılaşmada yenilmedi. Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbul, Konyaspor, G.Antep FK, Başakşehir, Ankaragücü ve Antalyaspor'u mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray ve Samsunspor ile de berabere kaldı.

GÖZLER BATSMAN'DE

Fenerbahçe'de yedekliği sorun etmeyen ve son haftalarda Edin Dzeko'dan daha etkili bir performans ortaya koyan Michy Batshuayi bugünkü Gaziantep FK karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Nita, Arda, Nkoulou, Ertuğrul, Furkan, Maxim, Sorescu, Mbakata, Mustafa, Markovic, Draguş.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Bonucci, Çağlar, Ferdi, Krunic, İsmail, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, King, Batshuayi.

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