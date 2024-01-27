TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor! 4 yıldız birden...

Sarı-lacivertli kulüple Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki orta sahanın 500 bin Euro olan yıllık ücreti, 4 ay önce 1 milyon Euro'ya yükseltilmiş, yapılan mukaveleye ayrıca 500 bin Euro da bonus maddesi eklenmişti.