TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor! 4 yıldız birden...
Son dakika spor haberi: Transferin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katarak şov yaptı. Harekatı sürdüren sarı-lacivertlilerde sıra ayrılacak oyunculara geldi. Kanarya'da gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız isimler transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Sergiledikleri futbolla beğeni toplayan sarı-lacivertli 4 yıldıza flaş teklifler geldi. Peki şimdi ne olacak? İşte Fenerbahçe'deki ayrılık operasyonunda son durum...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Forvet mevkisi için arayışlarda bulunan yönetim, Saldanha transferinde ısrarcı.
Genç golcüyü renklerine bağlamak isteyen kurmaylar, Partizan ile temaslarına devam ediyor.
8 milyon euro'luk bir teklif yapan Fenerbahçe, pazarlıkları kıran kırana yürütüyor.
Transfer hamlelerini sürdüren Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler belirlendi.
RYAN KENT GÖZDEN ÇIKARILDI!
Teknik heyetin görüşü doğrultusunda aynı bölgede görev yapan Ryan Kent'in gözden çıkarıldığı ifade edildi.
Yurt dışından talipleri olan İngiliz futbolcuya yakın zamanda veda edilmesi bekleniyor.
Ryan Kent'in Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'e kiralanması bekleniyor.
CRESPO İSPANYA YOLCUSU!
Fenerbahçe, Miguel Crespo için İspanyol kulüpleri Malaga ve Cadiz'den gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
Oyuncunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ancak maaş konusunda anlaşma sağlayamadığı belirtildi.
Yapılacak görüşmelerin ardından orta yol bulunması durumunda ayrılık gerçekleşecek.
Sarı-lacivertli kulüple Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki orta sahanın 500 bin Euro olan yıllık ücreti, 4 ay önce 1 milyon Euro'ya yükseltilmiş, yapılan mukaveleye ayrıca 500 bin Euro da bonus maddesi eklenmişti.
EMRE MOR'DAN AYRILIK TALEBİ!
Fenerbahçe'de süre şansı bulmakta zorlanan Emre Mor, daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini yönetime iletti.
Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Gaziantep FK'dan gelen teklifi reddetti.
Tecrübeli futbolcuyla Ankaragücü, Hatayspor ve Fatih Karagümrük'ün de ilgilendiği belirtildi.
TEKNİK HEYET TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR!
Sabah'ın haberine göre; Emre Mor'a gelen tekliflere rağmen Fenerbahçe yönetimi genç oyuncuyu takımda tutmak istiyor.
OOSTERWOLDE İÇİN 13 MİLYON EURO!
Fenerbahçe'de son 6 lig maçına 11'de başlayan Jayden Oosterwolde, performansıyla mest ediyor.
Hollandalı oyuncu, Becao ve Djiku'nun yokluğunda stopere ilaç gibi geldi.
Sol bek olmasına rağmen savunmanın merkezinde de fark yaratan 22 yaşındaki oyuncu için Avrupa kulüplerinin kapıya dizildiği öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre; 6 milyon Euro'ya alınan Oosterwolde'ye Premier Lig ve Fransa Ligi'nden 1'er takımın kapıyı 13 milyon Euro'ya yakın bir teklifle çalmaya hazırlandığı kaydedildi.
OCAK AYINDA SATILMAYACAK!
Başarılı oyuncusunu ara transfer döneminde satmayı düşünmeyen İsmail Kartal'ın, Oosterwolde'den son derece memnun olduğu vurgulandı.
DİĞER