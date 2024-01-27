Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor! 4 yıldız birden...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor! 4 yıldız birden...

Son dakika spor haberi: Transferin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katarak şov yaptı. Harekatı sürdüren sarı-lacivertlilerde sıra ayrılacak oyunculara geldi. Kanarya'da gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız isimler transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Sergiledikleri futbolla beğeni toplayan sarı-lacivertli 4 yıldıza flaş teklifler geldi. Peki şimdi ne olacak? İşte Fenerbahçe'deki ayrılık operasyonunda son durum...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 17:03
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor! 4 yıldız birden...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor! 4 yıldız birden...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan sarı lacivertliler, Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katarken, Çağlar Söyüncü'yü de İstanbul'a getirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor! 4 yıldız birden...

Kadrosuna önemli takviyeler yapan Kanarya, ayağını gazdan çekmiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor! 4 yıldız birden...

Forvet mevkisi için arayışlarda bulunan yönetim, Saldanha transferinde ısrarcı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor! 4 yıldız birden...

Genç golcüyü renklerine bağlamak isteyen kurmaylar, Partizan ile temaslarına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor! 4 yıldız birden...

8 milyon euro'luk bir teklif yapan Fenerbahçe, pazarlıkları kıran kırana yürütüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor! 4 yıldız birden...

Transfer hamlelerini sürdüren Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler belirlendi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor! 4 yıldız birden...

RYAN KENT GÖZDEN ÇIKARILDI!
Teknik heyetin görüşü doğrultusunda aynı bölgede görev yapan Ryan Kent'in gözden çıkarıldığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor! 4 yıldız birden...

Yurt dışından talipleri olan İngiliz futbolcuya yakın zamanda veda edilmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor! 4 yıldız birden...

Ryan Kent'in Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'e kiralanması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor! 4 yıldız birden...

CRESPO İSPANYA YOLCUSU!
Fenerbahçe, Miguel Crespo için İspanyol kulüpleri Malaga ve Cadiz'den gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor! 4 yıldız birden...

Oyuncunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ancak maaş konusunda anlaşma sağlayamadığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor! 4 yıldız birden...

Yapılacak görüşmelerin ardından orta yol bulunması durumunda ayrılık gerçekleşecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor! 4 yıldız birden...

Sarı-lacivertli kulüple Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki orta sahanın 500 bin Euro olan yıllık ücreti, 4 ay önce 1 milyon Euro'ya yükseltilmiş, yapılan mukaveleye ayrıca 500 bin Euro da bonus maddesi eklenmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor! 4 yıldız birden...

EMRE MOR'DAN AYRILIK TALEBİ!
Fenerbahçe'de süre şansı bulmakta zorlanan Emre Mor, daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini yönetime iletti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor! 4 yıldız birden...

Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Gaziantep FK'dan gelen teklifi reddetti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor! 4 yıldız birden...

Tecrübeli futbolcuyla Ankaragücü, Hatayspor ve Fatih Karagümrük'ün de ilgilendiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor! 4 yıldız birden...

TEKNİK HEYET TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR!
Sabah'ın haberine göre; Emre Mor'a gelen tekliflere rağmen Fenerbahçe yönetimi genç oyuncuyu takımda tutmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor! 4 yıldız birden...

OOSTERWOLDE İÇİN 13 MİLYON EURO!
Fenerbahçe'de son 6 lig maçına 11'de başlayan Jayden Oosterwolde, performansıyla mest ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor! 4 yıldız birden...

Hollandalı oyuncu, Becao ve Djiku'nun yokluğunda stopere ilaç gibi geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor! 4 yıldız birden...

Sol bek olmasına rağmen savunmanın merkezinde de fark yaratan 22 yaşındaki oyuncu için Avrupa kulüplerinin kapıya dizildiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor! 4 yıldız birden...

Sabah'ın haberine göre; 6 milyon Euro'ya alınan Oosterwolde'ye Premier Lig ve Fransa Ligi'nden 1'er takımın kapıyı 13 milyon Euro'ya yakın bir teklifle çalmaya hazırlandığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor! 4 yıldız birden...

OCAK AYINDA SATILMAYACAK!
Başarılı oyuncusunu ara transfer döneminde satmayı düşünmeyen İsmail Kartal'ın, Oosterwolde'den son derece memnun olduğu vurgulandı.

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan PSG çıkarması! 2 yıldız birden geliyor...
Başkan Erdoğan'dan İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılış töreninde önemli açıklamalar
G.Saray'dan Beşiktaş'a dev çalım!
Bu transfer kavga çıkarır! 18'lik yıldız için dev kapışma...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sırbistan'a transfer çıkarması! Saldanha F.Bahçe'ye
Sabalenka şampiyon!
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 27 Ocak Cumartesi 2024
Bugün kar yağacak mı?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 27 Ocak rakamları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Ekmas uzatmada kazandı! G.Saray Ekmas uzatmada kazandı! 17:13
Altay siftah peşinde! Altay siftah peşinde! 17:12
F.Bahçe'ye teklif yağıyor! 4 yıldız birden... F.Bahçe'ye teklif yağıyor! 4 yıldız birden... 17:02
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 16:27
Erzurumspor'un play-off inadı! Erzurumspor'un play-off inadı! 16:00
Flaş Boey sözleri! Bayern'e transferi... Flaş Boey sözleri! Bayern'e transferi... 15:58
Daha Eski
Barcelona'da Alejandro Balde şoku! Barcelona'da Alejandro Balde şoku! 15:50
Sabalenka şampiyon! Sabalenka şampiyon! 13:40
Celta Vigo - Girona maçı ne zaman? Celta Vigo - Girona maçı ne zaman? 13:49
Cadiz - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Cadiz - Athletic Bilbao maçı ne zaman? 13:55
Sevilla - Osasuna maçı ne zaman? Sevilla - Osasuna maçı ne zaman? 13:58
Matic'i resmen açıkladılar! Matic'i resmen açıkladılar! 13:58