İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Geçtiğimiz hafta RAMS Başakşehir'i uzatma dakikalarında bulduğu golle deviren sarı-lacivertliler, Başkent temsilcisini mağlup ederek liderliğini sürdürmek istiyor. Jayden Oosterwolde'den cezası nedeniyle faydalanamayacak olan teknik direktör İsmail Kartal, savunmanın göbeğinde oynayacak ikiliyi belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)
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İsmail Kartal'ın ekibi, Başkent temsilcisi karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.
İki ekibin ligin ilk yarısında Ankara'da oynadığı karşılaşmayı Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in golüyle 1-0 galip tamamlamıştı.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de iki eksik isim bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı devam eden Fred'in yanı sıra RAMS Başakşehir mücadelesinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde forma giyemeyecek.
BONUCCI DÖNDÜ
Yılport Samsunspor mücadelesinin ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle RAMS Başakşehir deplasmanında forma giyemeyen İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci, hafta içinde takımla birlikte çalıştı.
Sakatlığını atlatan Bonucci, MKE Ankaragücü mücadelesiyle formasına yeniden kavuşacak. Bonucci'nin yanı sıra sakatlığını atlatan diğer isimler de Miha Zajc, Becao ve Miguel Crespo. Ancak maç eksiği bulunan bu üç futbolcunun kadroda olup olmayacağı belirsiz.
3 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında. Michy Batshuayi, Alexander Djiku ve Miguel Crespo, Ankaragücü maçında forma giyip kart görmeleri halinde Bitexen Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.
SON 3 MAÇTA BİRER GOL ATTI
22 lig maçında attığı 59 golle ligin en skorer takımı olan Fenerbahçe, son 3 lig maçında ise birer kez gol sevinci yaşadı.
Gaziantep FK deplasmanında İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertli takım, Yılport Samsunspor'la iç sahada 1-1 berabere kalırken golü yine İrfan Can Kahveci atmıştı.
Sarı-lacivertliler son lig maçında RAMS Başakşehir'i de 1-0'lık sonuçla geçti. Son 3 lig maçında 3 gol atan Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü karşısında gözler golcülerde olacak.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ankaragücü maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.
İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı muhtemel 11'i...
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