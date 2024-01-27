Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Geçtiğimiz hafta RAMS Başakşehir'i uzatma dakikalarında bulduğu golle deviren sarı-lacivertliler, Başkent temsilcisini mağlup ederek liderliğini sürdürmek istiyor. Jayden Oosterwolde'den cezası nedeniyle faydalanamayacak olan teknik direktör İsmail Kartal, savunmanın göbeğinde oynayacak ikiliyi belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 18:21
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İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

Yılport Samsunspor beraberliğinin ardından deplasmanda RAMS Başakşehir'i 90+4. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle mağlup eden sarı-lacivertli takım, puanını 57'ye yükseltirken averajla liderliğini korudu.

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

22 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, evindeki oynadığı 11 maçta 8 kez kazandı, 2 mücadeleden beraberlikle ayrıldı, 1 kez de kaybetti.

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

İsmail Kartal'ın ekibi, Başkent temsilcisi karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

İki ekibin ligin ilk yarısında Ankara'da oynadığı karşılaşmayı Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in golüyle 1-0 galip tamamlamıştı.

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de iki eksik isim bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı devam eden Fred'in yanı sıra RAMS Başakşehir mücadelesinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde forma giyemeyecek.

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

BONUCCI DÖNDÜ

Yılport Samsunspor mücadelesinin ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle RAMS Başakşehir deplasmanında forma giyemeyen İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci, hafta içinde takımla birlikte çalıştı.

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

Sakatlığını atlatan Bonucci, MKE Ankaragücü mücadelesiyle formasına yeniden kavuşacak. Bonucci'nin yanı sıra sakatlığını atlatan diğer isimler de Miha Zajc, Becao ve Miguel Crespo. Ancak maç eksiği bulunan bu üç futbolcunun kadroda olup olmayacağı belirsiz.

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

3 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında. Michy Batshuayi, Alexander Djiku ve Miguel Crespo, Ankaragücü maçında forma giyip kart görmeleri halinde Bitexen Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

SON 3 MAÇTA BİRER GOL ATTI

22 lig maçında attığı 59 golle ligin en skorer takımı olan Fenerbahçe, son 3 lig maçında ise birer kez gol sevinci yaşadı.

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

Gaziantep FK deplasmanında İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertli takım, Yılport Samsunspor'la iç sahada 1-1 berabere kalırken golü yine İrfan Can Kahveci atmıştı.

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

Sarı-lacivertliler son lig maçında RAMS Başakşehir'i de 1-0'lık sonuçla geçti. Son 3 lig maçında 3 gol atan Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü karşısında gözler golcülerde olacak.

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ankaragücü maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı muhtemel 11'i...

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

LIVAKOVIC

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

MERT

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

BONUCCI

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

DJIKU

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

FERDİ

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

KRUNIC

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

İSMAİL

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

SZYMANSKI

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

İRFAN CAN

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

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