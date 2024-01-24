Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Saldanha transferinde büyük oynuyor! Dudak uçuklatan teklif

Fenerbahçe Saldanha transferinde büyük oynuyor! Dudak uçuklatan teklif

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 11 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Partizan forması giyen Matheus Saldanha'yı gündemine almıştı. Sarı-lacivertliler, Sırp ekibinin 6 milyon Euro'luk teklifi reddetmesi sonrası 24 yaşındaki forvet için yeni bir teklif yapacak. İşte önerilecek rakam... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe Saldanha transferinde büyük oynuyor! Dudak uçuklatan teklif

Kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe Saldanha transferinde büyük oynuyor! Dudak uçuklatan teklif

Sarı-lacivertliler, 11 Ocak'ta başlayan 2. Transfer ve Tescil Dönemi'ne bomba gibi bir giriş yaptı.

Fenerbahçe Saldanha transferinde büyük oynuyor! Dudak uçuklatan teklif

Önceliği stoper ve orta saha mevkilerine veren Kanarya, iki bölgeyi de güçlendirmeyi başardı.

Fenerbahçe Saldanha transferinde büyük oynuyor! Dudak uçuklatan teklif

Fenerbahçe ilk olarak Union Berlin'de forma giyen Leonardo Bonucci'nin transferini açıkladı.

Fenerbahçe Saldanha transferinde büyük oynuyor! Dudak uçuklatan teklif

Sarı-lacivertliler, İtalyan stoperle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Saldanha transferinde büyük oynuyor! Dudak uçuklatan teklif

Sezon başından bu yana 6 numara transferi yapmak isteyen yönetim, transferi için uzun uğraşlar verdiği Rade Krunic'te de mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe Saldanha transferinde büyük oynuyor! Dudak uçuklatan teklif

Kanarya, Milan forması giyen 30 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Fenerbahçe Saldanha transferinde büyük oynuyor! Dudak uçuklatan teklif

Bonucci ve Krunic ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü için de girişimlerini sürdürüyor.

Fenerbahçe Saldanha transferinde büyük oynuyor! Dudak uçuklatan teklif

Ancak sarı-lacivertliler, sadece Çağlar'la ilgilenmiyor.

Fenerbahçe Saldanha transferinde büyük oynuyor! Dudak uçuklatan teklif

Santrfor bölgesine de takviye yapmak isteyen yönetim, geçtiğimiz günlerde 'ret' yanıtı aldığı Matheus Saldanha için yeniden harekete geçti.

Fenerbahçe Saldanha transferinde büyük oynuyor! Dudak uçuklatan teklif

Sambacı'nın kulübü Partizan'la tekrardan temas kuran Fenerbahçe, 24 yaşındaki oyuncu için yeni teklif yapacak.

Fenerbahçe Saldanha transferinde büyük oynuyor! Dudak uçuklatan teklif

GELECEĞE YATIRIM

Brezilyalı golcü için daha önce Sırp ekibine 6 milyon euro bonservis bedeli öneren sarı-lacivertliler, bu teklifini güncelleyecek.

Fenerbahçe Saldanha transferinde büyük oynuyor! Dudak uçuklatan teklif

Torino ve Sevilla'nın da kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki oyuncuyu elden kaçırmak istemeyen Fenerbahçe, bu transferi ay sonuna kadar noktalamayı planlıyor.

Fenerbahçe Saldanha transferinde büyük oynuyor! Dudak uçuklatan teklif

Sebastian Szymanski'de olduğu gibi Saldanha da geleceğe yatırım olarak görülüyor.

Fenerbahçe Saldanha transferinde büyük oynuyor! Dudak uçuklatan teklif

Fenerbahçe'nin 8 milyon Euro'ya kadar çıkacağı gelen bilgiler arasında.

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