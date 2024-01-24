Fenerbahçe Saldanha transferinde büyük oynuyor! Dudak uçuklatan teklif
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 11 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Partizan forması giyen Matheus Saldanha'yı gündemine almıştı. Sarı-lacivertliler, Sırp ekibinin 6 milyon Euro'luk teklifi reddetmesi sonrası 24 yaşındaki forvet için yeni bir teklif yapacak. İşte önerilecek rakam... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe ilk olarak Union Berlin'de forma giyen Leonardo Bonucci'nin transferini açıkladı.
Sarı-lacivertliler, İtalyan stoperle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Sezon başından bu yana 6 numara transferi yapmak isteyen yönetim, transferi için uzun uğraşlar verdiği Rade Krunic'te de mutlu sona ulaştı.
Kanarya, Milan forması giyen 30 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Bonucci ve Krunic ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü için de girişimlerini sürdürüyor.
Ancak sarı-lacivertliler, sadece Çağlar'la ilgilenmiyor.
Santrfor bölgesine de takviye yapmak isteyen yönetim, geçtiğimiz günlerde 'ret' yanıtı aldığı Matheus Saldanha için yeniden harekete geçti.
Sambacı'nın kulübü Partizan'la tekrardan temas kuran Fenerbahçe, 24 yaşındaki oyuncu için yeni teklif yapacak.
GELECEĞE YATIRIM
Brezilyalı golcü için daha önce Sırp ekibine 6 milyon euro bonservis bedeli öneren sarı-lacivertliler, bu teklifini güncelleyecek.
Torino ve Sevilla'nın da kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki oyuncuyu elden kaçırmak istemeyen Fenerbahçe, bu transferi ay sonuna kadar noktalamayı planlıyor.
Sebastian Szymanski'de olduğu gibi Saldanha da geleceğe yatırım olarak görülüyor.
Fenerbahçe'nin 8 milyon Euro'ya kadar çıkacağı gelen bilgiler arasında.
Bu sezon Partizan formasıyla 18'i lig olmak üzere toplamda 24 maça çıkan 24 yaşındaki Saldanha, 15 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.
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