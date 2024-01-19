TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dev gelir! 3 yıldız için 30 milyon Euro
Ocak transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe dünya yıldızlarına imza attırdı. Yeni transferler için kaynak arayan sarı lacivertlilere teklifler gelmeye devam ediyor. 3 yıldız için 30 milyon Euro değerinde teklifler yapıldı. İşte İsmail Kartal'ın kararı... | FB SPOR HABERLERİ
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Kanarya'nın ikinci takviyesi Rade Krunic oldu.
Boşnak futbolcu, Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiralandı.
Sarı-lacivertlilerin elindeki mevcut oyunculara da teklif yağıyor.
Takvim'in haberine göre Michy Batshuayi, İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde gelen teklifler Fenerbahçe yönetiminin masasında duruyor.
3 futbolcu için yapılan tekliflerin toplamı bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'yu bulmuş durumda.
İsmail Yüksek için Lyon geçtiğimiz günlerde 8+4 milyon Euro'luk teklif sunmuştu.
FENER'İN KASASI PARA DOLACAK
Batshuayi için 6+2 milyon Euro'luk teklif geldi.
Bu sezon ciddi çıkış yakalayan Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde için de bonuslarla birlikte toplam 10 milyon Euro'luk teklif gelmiş durumda.
F.Bahçe yönetimi gelen bu tekliflerin tamamını teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte değerlendirmeye almış durumda.
F.Bahçe, ara transferde istediği 1-2 takviyeyi yapması durumunda Batshuayi-İsmail-Oosterwolde üçlüsüne gelen tekliflerin tamamına ya da bir kısmına olumlu cevap verebileceği ifade ediliyor.
Gerçek şu ki F.Bahçe her durumda kasasına ciddi bir meblağı aktarma şansına sahip durumda.
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