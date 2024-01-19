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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dev gelir! 3 yıldız için 30 milyon Euro

Ocak transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe dünya yıldızlarına imza attırdı. Yeni transferler için kaynak arayan sarı lacivertlilere teklifler gelmeye devam ediyor. 3 yıldız için 30 milyon Euro değerinde teklifler yapıldı. İşte İsmail Kartal'ın kararı... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dev gelir! 3 yıldız için 30 milyon Euro

Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiriyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dev gelir! 3 yıldız için 30 milyon Euro

Sarı-lacivertli ekip ilk olarak İtalyan stoper Leonardo Bonucci'yi renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dev gelir! 3 yıldız için 30 milyon Euro

Tecrübeli oyuncu sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dev gelir! 3 yıldız için 30 milyon Euro

Kanarya'nın ikinci takviyesi Rade Krunic oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dev gelir! 3 yıldız için 30 milyon Euro

Boşnak futbolcu, Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiralandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dev gelir! 3 yıldız için 30 milyon Euro

Sarı-lacivertlilerin elindeki mevcut oyunculara da teklif yağıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dev gelir! 3 yıldız için 30 milyon Euro

Takvim'in haberine göre Michy Batshuayi, İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde gelen teklifler Fenerbahçe yönetiminin masasında duruyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dev gelir! 3 yıldız için 30 milyon Euro

3 futbolcu için yapılan tekliflerin toplamı bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'yu bulmuş durumda.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dev gelir! 3 yıldız için 30 milyon Euro

İsmail Yüksek için Lyon geçtiğimiz günlerde 8+4 milyon Euro'luk teklif sunmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dev gelir! 3 yıldız için 30 milyon Euro

FENER'İN KASASI PARA DOLACAK

Batshuayi için 6+2 milyon Euro'luk teklif geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dev gelir! 3 yıldız için 30 milyon Euro

Bu sezon ciddi çıkış yakalayan Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde için de bonuslarla birlikte toplam 10 milyon Euro'luk teklif gelmiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dev gelir! 3 yıldız için 30 milyon Euro

F.Bahçe yönetimi gelen bu tekliflerin tamamını teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte değerlendirmeye almış durumda.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dev gelir! 3 yıldız için 30 milyon Euro

F.Bahçe, ara transferde istediği 1-2 takviyeyi yapması durumunda Batshuayi-İsmail-Oosterwolde üçlüsüne gelen tekliflerin tamamına ya da bir kısmına olumlu cevap verebileceği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dev gelir! 3 yıldız için 30 milyon Euro

Gerçek şu ki F.Bahçe her durumda kasasına ciddi bir meblağı aktarma şansına sahip durumda.

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