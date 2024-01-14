TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bir stoper daha! Kulübüyle temas kuruldu

Trendyol Süper Lig'de lider Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine hızlı giriş yaptı. Tecrübeli stoper Bonucci'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, son olarak uzun süredir transferi için mesai harcadığı Rade Krunic'i kiraladı. Kanarya'da transfer girişimleri hız kesmeden devam ediyor. Samet Akaydın'ı Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos'a gönderen Fenerbahçe, takıma bir stoper takviyesi daha yapmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde milli yıldız Çağlar Söyüncü var. Kanarya, hem Çağlar'ı hem de Atletico Madrid'i ikna etmek için yoğun mesai harcıyor. İspanya'ya giden Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, Atletico Madrid ve deneyimli stoper ile bir araya geldi. Madrid temsilcisinde yeteri kadar süre alamayan Çağlar, EURO 2024 kadrosunda yer alabilmek için ayrılmaya sıcak bakıyor. Ancak 27 yaşındaki defans oyunucusunun başka talipleri de var. İtalyan ekibi Roma ve Portekiz takımı Porto Çağlar'ı kiralamak istiyor. Çağlar Söyüncü'yü ikna çabaları sürüyor. Milli stoper, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City ile sözleşmesi sona erdikten sonra sezon başında bedelsiz olarak İspanyol devi Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Madrid ekibiyle 9 maça çıkan deneyimli futbolcu, sadece 213 dakika süre alabildi. Herhangi bir skor katkısı yapayan Çağlar, 1 de kırmızı kart gördü. Atletico Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli yıldızın güncel piyasa değeri 12 milyon euro.