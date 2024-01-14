Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bir stoper daha! Kulübüyle temas kuruldu

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bir stoper daha! Kulübüyle temas kuruldu

Transferde elini çabuk tutan Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna kattı. Samet Akaydın'ı da Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a gönderen sarı-lacivertliler, stopere bir takviye daha yapmak için kolları sıvadı. Transferi için yoğun mesai harcanan yıldız futbolcu ve kulübüyle temasa geçildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 12:14
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bir stoper daha! Kulübüyle temas kuruldu

Trendyol Süper Lig'de lider Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine hızlı giriş yaptı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bir stoper daha! Kulübüyle temas kuruldu

Tecrübeli stoper Bonucci'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, son olarak uzun süredir transferi için mesai harcadığı Rade Krunic'i kiraladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bir stoper daha! Kulübüyle temas kuruldu

Kanarya'da transfer girişimleri hız kesmeden devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bir stoper daha! Kulübüyle temas kuruldu

Samet Akaydın'ı Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos'a gönderen Fenerbahçe, takıma bir stoper takviyesi daha yapmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bir stoper daha! Kulübüyle temas kuruldu

Sarı-lacivertlilerin gündeminde milli yıldız Çağlar Söyüncü var.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bir stoper daha! Kulübüyle temas kuruldu

Kanarya, hem Çağlar'ı hem de Atletico Madrid'i ikna etmek için yoğun mesai harcıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bir stoper daha! Kulübüyle temas kuruldu

İspanya'ya giden Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, Atletico Madrid ve deneyimli stoper ile bir araya geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bir stoper daha! Kulübüyle temas kuruldu

Madrid temsilcisinde yeteri kadar süre alamayan Çağlar, EURO 2024 kadrosunda yer alabilmek için ayrılmaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bir stoper daha! Kulübüyle temas kuruldu

Ancak 27 yaşındaki defans oyunucusunun başka talipleri de var. İtalyan ekibi Roma ve Portekiz takımı Porto Çağlar'ı kiralamak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bir stoper daha! Kulübüyle temas kuruldu

Çağlar Söyüncü'yü ikna çabaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bir stoper daha! Kulübüyle temas kuruldu

Milli stoper, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City ile sözleşmesi sona erdikten sonra sezon başında bedelsiz olarak İspanyol devi Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bir stoper daha! Kulübüyle temas kuruldu

Madrid ekibiyle 9 maça çıkan deneyimli futbolcu, sadece 213 dakika süre alabildi.

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