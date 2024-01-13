Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Rade Krunic'i kadrosuna kattığını açıkladı!

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Rade Krunic'i kadrosuna kattığını açıkladı!

Son dakika haberi: Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan stoper Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katan sarı lacivertliler, Rade Krunic transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 19:40 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 19:49
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Rade Krunic'i kadrosuna kattığını açıkladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Rade Krunic'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Bosna Hersekli futbolcuyla ve kulübü Milan'la anlaşmaya varıldığı ifade edilirken, oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katıldığı belirtildi.

Fenerbahçe, Krunic'in sağlık kontrolünden geçtiğini de duyurdu.

Açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun, kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği, sağlık kontrollerinin radyoloji ve kardiyak testlerinin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

İŞTE F.BAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe: "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz."

Rade Krunic: "Merhaba Fenerbahçe taraftarı, haydi şampiyon olalım"

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