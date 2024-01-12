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TRANSFER HABERİ: Ferdi'ye şaşırtan teklif! F.Bahçe reddetti

Fenerbahçe'nin vazgeçilmezlerinden olan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor. Milli Son olarak bir Fransız kulübü milli yıldıza şaşırtan bir teklif yaptı. Sarı-lacivertliler ise söz konusu teklifi reddetti. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 11:01
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TRANSFER HABERİ: Ferdi'ye şaşırtan teklif! F.Bahçe reddetti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor'u 7-1 mağlup ederek gövde gösterisi yapmıştı.

TRANSFER HABERİ: Ferdi'ye şaşırtan teklif! F.Bahçe reddetti

Sarı-lacivertliler, ezeli Galatasaray'ın Sivasspor ile berabere kalmasının ardından zirve yarışında 2 puan öne geçti.

TRANSFER HABERİ: Ferdi'ye şaşırtan teklif! F.Bahçe reddetti

Sezon başındaki yıldız transferiyle şampiyonluk iddiasını net bir şekilde ortaya koyan Kanarya, mücadele ettiği tüm kulvarlarda ipi göğüslemek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Ferdi'ye şaşırtan teklif! F.Bahçe reddetti

Özellikle ligdeki hasreti sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, devre arasında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirerek yolun sonunda zafere ulaşmanın planlarını yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Ferdi'ye şaşırtan teklif! F.Bahçe reddetti

Teknik direktör İsmail Kartal'ın doğrultusunda devre arası transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, ilk olarak Union Berlin forması giyen tecrübeli stoper Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ: Ferdi'ye şaşırtan teklif! F.Bahçe reddetti

Yönetim, bir yandan yeni transferler için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da takımdaki futbolculara gelen teklifleri değerlendiriyor.

TRANSFER HABERİ: Ferdi'ye şaşırtan teklif! F.Bahçe reddetti

Fenerbahçe'nin bu sezonki başarılı perfornasında pay sahini olan birçok yıldız, Avrupa kulüplerinin radarında.

TRANSFER HABERİ: Ferdi'ye şaşırtan teklif! F.Bahçe reddetti

Bu isimlerden birisi de milli yıldız Ferdi Kadıoğlu.

TRANSFER HABERİ: Ferdi'ye şaşırtan teklif! F.Bahçe reddetti

Performansıyla göz dolduran Ferdi'nin ismi, İngilitere Premier Lig ekibi Arsenal olmak üzere birçok dünya deviyle anılıyor.

TRANSFER HABERİ: Ferdi'ye şaşırtan teklif! F.Bahçe reddetti

Fenerbahçe, genç yıldızdan yüksek bir bonservis elde etmeyi planlarken, Fransa'dan şaşırtan bir teklif geldi.

TRANSFER HABERİ: Ferdi'ye şaşırtan teklif! F.Bahçe reddetti

Fransız medyasının haberlerine gore; geçtiğimiz günlerden Beşiktaş'tan Jean Onana'yı satın alma opsiyonuyla kiralayan Ligue 1 ekibi Marsilya, 24 yaşındaki sol bek icin 5 milyon euro önerdi.

TRANSFER HABERİ: Ferdi'ye şaşırtan teklif! F.Bahçe reddetti

Ferdi'den 25 milyon euroluk bir gelir bekleyen sarı-lacivertliler ise bu eklifi reddetti.

TRANSFER HABERİ: Ferdi'ye şaşırtan teklif! F.Bahçe reddetti

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 26 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Ferdi'ye şaşırtan teklif! F.Bahçe reddetti

Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik performas sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Ferdi'ye şaşırtan teklif! F.Bahçe reddetti

Ferdi'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

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