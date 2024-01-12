FENERBAHÇE HABERLERİ - Partizan'dan Matheus Saldanha açıklaması! Transferi...
Ara transfer dönemine hızlı başlangıç yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katan sarı lacivertliler son olarak gündemine Matheus Saldanha'yı almıştı. Partizan kulübü oyuncunun transferiyle ilgili resmi açıklama yaptı. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
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İkinci transferini orta sahaya yapan Fenerbahçe, Milan forması giyen Rade Krunic ile anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertliler, sezon başında da istediği Boşnak yıldızı İstanbul'a getirdi.
Stoper ve orta sahanın ardından forvet takviyesi de yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Partizan forması giyen Matheus Saldanha olmuştu.
Partizan Genel Müdürü Milos Vazura, Brezilyalı golcünün sarı-lacivertli kulübe transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
"SALDANHA SATILIK DEĞİL"
Telgraf Serbia'ya konuşan Vazura, "Mateus Saldanha ve yazın Partizan'a gelen diğer oyuncular satılık değil. Saldanha konusunda hiçbir Türk kulübüyle ya da başka bir takımla pazarlık yapmıyoruz.
18 Ocak'ta Partizan'la yapılan anlaşma gereği hazırlıklara gelecek ve sezonun kalan bölümü için takımla çalışmalarına devam edecek.
Saldanha takımımızın 11 oyuncularından biri, en iyi oyunculardan biri ve sezonun ilerleyen bölümünde daha da iyi olacağına eminiz. Mihajlo Ilic'in satışı bize takımın iskeletini koruma fırsatı verdi." ifadelerini kullandı.
Matheus Saldanha bu sezon Partizan formasıyla 24 maça çıktı.
Brezilyalı forvet, 15 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Saldanha'nın Partizan ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.
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