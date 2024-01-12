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FENERBAHÇE HABERLERİ - Partizan'dan Matheus Saldanha açıklaması! Transferi...

Ara transfer dönemine hızlı başlangıç yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katan sarı lacivertliler son olarak gündemine Matheus Saldanha'yı almıştı. Partizan kulübü oyuncunun transferiyle ilgili resmi açıklama yaptı. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 18:36
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Partizan'dan Matheus Saldanha açıklaması! Transferi...

Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Partizan'dan Matheus Saldanha açıklaması! Transferi...

Sarı-lacivertliler, 11 Ocak'ta resmen başlayan ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Partizan'dan Matheus Saldanha açıklaması! Transferi...

Kanarya, ilk olarak Union Berlin'den ayrılan İtalyan stoper Leonardo Bonucci ile 6 ayılık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Partizan'dan Matheus Saldanha açıklaması! Transferi...

İkinci transferini orta sahaya yapan Fenerbahçe, Milan forması giyen Rade Krunic ile anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Partizan'dan Matheus Saldanha açıklaması! Transferi...

Sarı-lacivertliler, sezon başında da istediği Boşnak yıldızı İstanbul'a getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Partizan'dan Matheus Saldanha açıklaması! Transferi...

Stoper ve orta sahanın ardından forvet takviyesi de yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Partizan forması giyen Matheus Saldanha olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Partizan'dan Matheus Saldanha açıklaması! Transferi...

Partizan Genel Müdürü Milos Vazura, Brezilyalı golcünün sarı-lacivertli kulübe transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Partizan'dan Matheus Saldanha açıklaması! Transferi...

"SALDANHA SATILIK DEĞİL"

Telgraf Serbia'ya konuşan Vazura, "Mateus Saldanha ve yazın Partizan'a gelen diğer oyuncular satılık değil. Saldanha konusunda hiçbir Türk kulübüyle ya da başka bir takımla pazarlık yapmıyoruz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Partizan'dan Matheus Saldanha açıklaması! Transferi...

18 Ocak'ta Partizan'la yapılan anlaşma gereği hazırlıklara gelecek ve sezonun kalan bölümü için takımla çalışmalarına devam edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Partizan'dan Matheus Saldanha açıklaması! Transferi...

Saldanha takımımızın 11 oyuncularından biri, en iyi oyunculardan biri ve sezonun ilerleyen bölümünde daha da iyi olacağına eminiz. Mihajlo Ilic'in satışı bize takımın iskeletini koruma fırsatı verdi." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Partizan'dan Matheus Saldanha açıklaması! Transferi...

Matheus Saldanha bu sezon Partizan formasıyla 24 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Partizan'dan Matheus Saldanha açıklaması! Transferi...

Brezilyalı forvet, 15 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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