Rade Krunic Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! İşte transferin detayları
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombalarını üst üste patlatmaya devam ediyor. Leonardo Bonucci'ye çubukluyu giydiren sarı-lacivertiler, orta saha bölgesini de Rade Krunic ile güçlendirdi. Milan ile uzun süren pazarlıklar sonucu anlaşmaya varan Fenerbahçe yönetimi, Boşnak yıldızı İstanbul'a getiriyor. İşte transferin detayları...
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Yönetim Bonucci sonrası bir transferi daha bitirdi.
Uzun bir süredir orta saha arayışında olan Fenerbahçe, Milan forması giyen Rade Krunic'i kadrosuna kattı.
Öte yandan Krunic transferine dair son dakika gelişmesi yaşandı.
Konuya dair sıcak bilgiyi İtalyan basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
KRUNIC İSTANBUL'A GELİYOR!
Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Calciomercato'dan derlediği habere göre, Krunic için Milan ve Fenerbahçe arasındaki sözleşme belgelerinin imzalandığı kaydedildi.
Sarı lacivertlilerin, Milan'a Boşnak orta saha için 5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi.
Ayrıca kontratta 1 milyon Euro'luk da bonus maddesinin yer aldığı aktarıldı.
Öte yandan Krunic'in 12 Ocak Cuma günü İstanbul'a uçacağı yazıldı.
30 yaşındaki oyuncunun cuma sabahı İstanbul'a iniş yaptıktan sonra Fenerbahçe ile kontrat imzalayacağı vurgulandı.
Krunic'in sarı lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.
Bunun yanı sıra tecrübeli futbolcunun senelik 3 milyon Euro kazanacağı ifade edildi.
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