Haberler Fenerbahçe Rade Krunic Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! İşte transferin detayları

Rade Krunic Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! İşte transferin detayları

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombalarını üst üste patlatmaya devam ediyor. Leonardo Bonucci'ye çubukluyu giydiren sarı-lacivertiler, orta saha bölgesini de Rade Krunic ile güçlendirdi. Milan ile uzun süren pazarlıklar sonucu anlaşmaya varan Fenerbahçe yönetimi, Boşnak yıldızı İstanbul'a getiriyor. İşte transferin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 01:08
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Rade Krunic Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! İşte transferin detayları

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları hız kazandı.

Rade Krunic Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! İşte transferin detayları

Sarı lacivertliler kadrosunu ilk olarak Leonardo Bonucci ile güçlendirmişti.

Rade Krunic Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! İşte transferin detayları

Kanarya tecrübeli stoperle 6 aylık anlaşma sağlamıştı.

Rade Krunic Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! İşte transferin detayları

Yönetim Bonucci sonrası bir transferi daha bitirdi.

Rade Krunic Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! İşte transferin detayları

Uzun bir süredir orta saha arayışında olan Fenerbahçe, Milan forması giyen Rade Krunic'i kadrosuna kattı.

Rade Krunic Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! İşte transferin detayları

Öte yandan Krunic transferine dair son dakika gelişmesi yaşandı.

Rade Krunic Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! İşte transferin detayları

Konuya dair sıcak bilgiyi İtalyan basını duyurdu.

Rade Krunic Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! İşte transferin detayları

İşte ayrıntılar...

Rade Krunic Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! İşte transferin detayları

KRUNIC İSTANBUL'A GELİYOR!

Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Calciomercato'dan derlediği habere göre, Krunic için Milan ve Fenerbahçe arasındaki sözleşme belgelerinin imzalandığı kaydedildi.

Rade Krunic Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! İşte transferin detayları

Sarı lacivertlilerin, Milan'a Boşnak orta saha için 5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi.

Rade Krunic Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! İşte transferin detayları

Ayrıca kontratta 1 milyon Euro'luk da bonus maddesinin yer aldığı aktarıldı.

Rade Krunic Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! İşte transferin detayları

Öte yandan Krunic'in 12 Ocak Cuma günü İstanbul'a uçacağı yazıldı.

Rade Krunic Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! İşte transferin detayları

30 yaşındaki oyuncunun cuma sabahı İstanbul'a iniş yaptıktan sonra Fenerbahçe ile kontrat imzalayacağı vurgulandı.

Rade Krunic Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! İşte transferin detayları

Krunic'in sarı lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Rade Krunic Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! İşte transferin detayları

Bunun yanı sıra tecrübeli futbolcunun senelik 3 milyon Euro kazanacağı ifade edildi.

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