Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde yer aldı! Liverpool ve Bayern Münih'i geride bıraktı

Bunun karşılığını alınca mutlu oluyorum. Tribünlerin, benim gibi camianın evladına verdiği saygı, sevgi, teveccüh beni çok mutlu ediyor, motive ediyor. Nasıl daha fazlasını yaparım ve Fenerbahçeliler'i nasıl daha çok mutlu ederim diye gece gündüz çalışıyorum. Allah'ın izniyle şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz." ifadelerini kullandı.