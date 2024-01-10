Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde yer aldı! Liverpool ve Bayern Münih'i geride bıraktı

Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde yer aldı! Liverpool ve Bayern Münih'i geride bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler Kadıköy'de rakibini 7-1'lik flaş bir skorla mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Sarı lacivertliler o istatistikleriyle Avrupa'da zirveye oturdu. Liverpool ve Bayern Münih'i geride bıraktı. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 23:12
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde yer aldı! Liverpool ve Bayern Münih'i geride bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde yer aldı! Liverpool ve Bayern Münih'i geride bıraktı

Sarı lacivertliler Kadıköy'de rakibini 7-1 mağlup etti.

Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde yer aldı! Liverpool ve Bayern Münih'i geride bıraktı

Fenerbahçe'nin galibiyeti getiren gollerini Edin Dzeko(3) Szymanski, Batshuayi, Mert Müldür, Uğurcan Yazgılı (KK) kaydetti.

Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde yer aldı! Liverpool ve Bayern Münih'i geride bıraktı

Puanını 50 yapan sarı lacivertliler zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde yer aldı! Liverpool ve Bayern Münih'i geride bıraktı

"ŞAMPİYONLUK İPİNİ GÖĞÜSLEYECEĞİZ"

Maç sonu galibiyeti yorumlayan İsmail Kartal şampiyonluk hakkında konuştu.

Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde yer aldı! Liverpool ve Bayern Münih'i geride bıraktı

İsmail Kartal, "Ben Fenerbahçe'nin evladıyım. Oyunculuk günlerimden beri tüm benliğimle, geceden gündüze çalışarak kendimi Fenerbahçe'ye adadım. Her geldiğim dönemde daha iyisini yaparak Fenerbahçe'ye nasıl daha fazla faydalı olurum, bunun gayretindeyim. Yaptırdıklarım, ekibimle verdiğim mücadelem, ortaya koyduğumuz irade, antrenmanlar, oyun felsefesi, takım içi adalet, saygımız, iletişimimiz...

Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde yer aldı! Liverpool ve Bayern Münih'i geride bıraktı

Bunun karşılığını alınca mutlu oluyorum. Tribünlerin, benim gibi camianın evladına verdiği saygı, sevgi, teveccüh beni çok mutlu ediyor, motive ediyor. Nasıl daha fazlasını yaparım ve Fenerbahçeliler'i nasıl daha çok mutlu ederim diye gece gündüz çalışıyorum. Allah'ın izniyle şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde yer aldı! Liverpool ve Bayern Münih'i geride bıraktı

Öte yandan sarı lacivertliler bu sezon ilk yarıda bulduğu gollerle dikkat çekiyor.

Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde yer aldı! Liverpool ve Bayern Münih'i geride bıraktı

Averajını 40 yapan Fenerbahçe o istatistikleriyle dikkat çekti.

Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde yer aldı! Liverpool ve Bayern Münih'i geride bıraktı

Opta verilerine göre Fenerbahçe, Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de bu sezon en fazla gol beklentisi üreten takımlar arasında zirvenin sahibi oldu.

Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde yer aldı! Liverpool ve Bayern Münih'i geride bıraktı

40.3 xG | Inter

Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde yer aldı! Liverpool ve Bayern Münih'i geride bıraktı

43.9 xG | Barcelona

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu! Serdar Aziz...
Kadıköy'de flaş hareket! Dzeko'nun golü sonrası...
SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 11 OCAK?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (10 Ocak)
2024 EKPSS TERCİH KILAVUZU
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kadıköy'de flaş hareket! Dzeko'nun golü sonrası... Kadıköy'de flaş hareket! Dzeko'nun golü sonrası... 23:05
Eczacıbaşı deplasmanda kazandı! Eczacıbaşı deplasmanda kazandı! 22:58
Dzeko'dan Bonucci sözleri! Dzeko'dan Bonucci sözleri! 22:48
Kadıköy'de maç sonu ilginç görüntü! Kadıköy'de maç sonu ilginç görüntü! 22:47
F.Bahçe - Konyaspor maçı sonrası flaş istifa! F.Bahçe - Konyaspor maçı sonrası flaş istifa! 22:43
İsmail Kartal: Şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz! İsmail Kartal: Şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz! 22:35
Daha Eski
F.Bahçe'den maç sonu kedili ilginç paylaşım! F.Bahçe'den maç sonu kedili ilginç paylaşım! 22:27
Merih Demiral'dan Bonucci paylaşımı! Merih Demiral'dan Bonucci paylaşımı! 22:25
Szymanski: 1 gol yedik düşünmeliyiz! Szymanski: 1 gol yedik düşünmeliyiz! 22:20
Lazio, Roma'yı devirip yarı finale uzandı! Lazio, Roma'yı devirip yarı finale uzandı! 22:04
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:57
Fenerbahçe'den Kadıköy'de gövde gösterisi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de gövde gösterisi! 21:56