Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde yer aldı! Liverpool ve Bayern Münih'i geride bıraktı
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler Kadıköy'de rakibini 7-1'lik flaş bir skorla mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Sarı lacivertliler o istatistikleriyle Avrupa'da zirveye oturdu. Liverpool ve Bayern Münih'i geride bıraktı. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
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Puanını 50 yapan sarı lacivertliler zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
"ŞAMPİYONLUK İPİNİ GÖĞÜSLEYECEĞİZ"
Maç sonu galibiyeti yorumlayan İsmail Kartal şampiyonluk hakkında konuştu.
İsmail Kartal, "Ben Fenerbahçe'nin evladıyım. Oyunculuk günlerimden beri tüm benliğimle, geceden gündüze çalışarak kendimi Fenerbahçe'ye adadım. Her geldiğim dönemde daha iyisini yaparak Fenerbahçe'ye nasıl daha fazla faydalı olurum, bunun gayretindeyim. Yaptırdıklarım, ekibimle verdiğim mücadelem, ortaya koyduğumuz irade, antrenmanlar, oyun felsefesi, takım içi adalet, saygımız, iletişimimiz...
Bunun karşılığını alınca mutlu oluyorum. Tribünlerin, benim gibi camianın evladına verdiği saygı, sevgi, teveccüh beni çok mutlu ediyor, motive ediyor. Nasıl daha fazlasını yaparım ve Fenerbahçeliler'i nasıl daha çok mutlu ederim diye gece gündüz çalışıyorum. Allah'ın izniyle şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan sarı lacivertliler bu sezon ilk yarıda bulduğu gollerle dikkat çekiyor.
Averajını 40 yapan Fenerbahçe o istatistikleriyle dikkat çekti.
Opta verilerine göre Fenerbahçe, Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de bu sezon en fazla gol beklentisi üreten takımlar arasında zirvenin sahibi oldu.
40.3 xG | Inter
43.9 xG | Barcelona
44.4 xG | Bayern Münih
44.9 xG | Liverpool
49.7 xG | Fenerbahçe
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