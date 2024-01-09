Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bonucci sonrası bir bomba daha! O teklife 'evet' diyecek

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bonucci sonrası bir bomba daha! O teklife 'evet' diyecek

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ilk olarak savunma hattını güçlendirdi. Dünyaca ünlü yıldız Leonardo Bonucci'yi imza için İstanbul'a getirecek olan yönetim, flaş bir transferi daha bitirmek için harekete geçti. Bir süredir büyük uğraş verilen o yıldızın bonservisi belli oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 18:48
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BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bonucci sonrası bir bomba daha! O teklife 'evet' diyecek

Ara transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'den üst üste hamleler geliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bonucci sonrası bir bomba daha! O teklife 'evet' diyecek

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre çalışmalar yapan sarı-lacivertliler hedefteki yıldızlarla görüşmelerini hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bonucci sonrası bir bomba daha! O teklife 'evet' diyecek

Büyük bir operasyon yürüten yönetim, ilk olarak savunma hattını güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bonucci sonrası bir bomba daha! O teklife 'evet' diyecek

Stoper bölgesinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle çareyi transferde bulan Fenerbahçe, flaş bir isimle anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bonucci sonrası bir bomba daha! O teklife 'evet' diyecek

Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi renklerine bağlıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bonucci sonrası bir bomba daha! O teklife 'evet' diyecek

Yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşan yönetim, kısa sürede İtalyan futbolcuyu İstanbul'a getirecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bonucci sonrası bir bomba daha! O teklife 'evet' diyecek

Union Berlin'le sözleşmesini feshedip Fenerbahçe'ye gelecek olan Bonucci'nin 6 aylık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bonucci sonrası bir bomba daha! O teklife 'evet' diyecek

BİR BOMBA DAHA!
Transferde gaza basan sarı-lacivertliler, Leonardo Bonucci sonrası bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bonucci sonrası bir bomba daha! O teklife 'evet' diyecek

KRUNIC'İN BONSERVİSİNİ DUYURDULAR!
Orta saha bölgesine takviye planlayan Fenerbahçe, Milan forması giyen Rade Krunic için ısrarcı davranıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bonucci sonrası bir bomba daha! O teklife 'evet' diyecek

Boşnak yıldızı ikna eden kurmaylar, İtalyan ekibiyle sıkı pazarlıklar yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bonucci sonrası bir bomba daha! O teklife 'evet' diyecek

İlk olarak 4 milyon euro'luk bir teklif yapan Fenerbahçe'nin bu teklifi geri çevrilmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bonucci sonrası bir bomba daha! O teklife 'evet' diyecek

MILAN 6 MİLYON EURO'YA 'EVET' DİYECEK!
Corriere dello Sport'un haberine göre; İtalyan devi Milan, Rade Krunic için 6 milyon euro'luk bonservis bedeli belirledi.



TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bonucci sonrası bir bomba daha! O teklife 'evet' diyecek

Fenerbahçe'nin teklifi bu seviyeye çıkarması durumunda Çizme ekibinin teklife 'evet' diyeceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bonucci sonrası bir bomba daha! O teklife 'evet' diyecek

Yakın zamanda transferle ilgili yeni güncellemelerin beklendiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bonucci sonrası bir bomba daha! O teklife 'evet' diyecek

Milan formasıyla bu sezon 14 maçta forma giyen Rade Krunic 896 dakika süre aldı.

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