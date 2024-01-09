TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Bonucci sonrası bir bomba daha! O teklife 'evet' diyecek
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ilk olarak savunma hattını güçlendirdi. Dünyaca ünlü yıldız Leonardo Bonucci'yi imza için İstanbul'a getirecek olan yönetim, flaş bir transferi daha bitirmek için harekete geçti. Bir süredir büyük uğraş verilen o yıldızın bonservisi belli oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Stoper bölgesinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle çareyi transferde bulan Fenerbahçe, flaş bir isimle anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi renklerine bağlıyor.
Yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşan yönetim, kısa sürede İtalyan futbolcuyu İstanbul'a getirecek.
Union Berlin'le sözleşmesini feshedip Fenerbahçe'ye gelecek olan Bonucci'nin 6 aylık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
BİR BOMBA DAHA!
Transferde gaza basan sarı-lacivertliler, Leonardo Bonucci sonrası bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
KRUNIC'İN BONSERVİSİNİ DUYURDULAR!
Orta saha bölgesine takviye planlayan Fenerbahçe, Milan forması giyen Rade Krunic için ısrarcı davranıyor.
Boşnak yıldızı ikna eden kurmaylar, İtalyan ekibiyle sıkı pazarlıklar yapıyor.
İlk olarak 4 milyon euro'luk bir teklif yapan Fenerbahçe'nin bu teklifi geri çevrilmişti.
MILAN 6 MİLYON EURO'YA 'EVET' DİYECEK!
Corriere dello Sport'un haberine göre; İtalyan devi Milan, Rade Krunic için 6 milyon euro'luk bonservis bedeli belirledi.
Fenerbahçe'nin teklifi bu seviyeye çıkarması durumunda Çizme ekibinin teklife 'evet' diyeceği ifade edildi.
Yakın zamanda transferle ilgili yeni güncellemelerin beklendiği belirtildi.
Milan formasıyla bu sezon 14 maçta forma giyen Rade Krunic 896 dakika süre aldı.
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