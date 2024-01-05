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Timo Werner'den transfer kararı! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de takımdan ayrılma kararı alan Michy Batshuayi'nin yerine santrfor arayışları sürüyor. Listesini oluşturan sarı-lacivertliler, Leipzig'de forma giyen Alman golcü Timo Werner'i ilk sıraya aldı. Kanarya'nın gözdesi konumundaki 27 yaşındaki hücum oyuncusu, transferiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 12:42
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BURAK ŞENTÜRK
Timo Werner'den transfer kararı! Fenerbahçe...

Ocak ayını hareketli geçirecek olan Fenerbahçe'de gözler santrfor transferine çevrildi.

Timo Werner'den transfer kararı! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertlilerde istediği forma şansını bulamayan Michy Batshuayi takımdan ayrılma kararı aldı.

Timo Werner'den transfer kararı! Fenerbahçe...

Menajeriyle görüşme yapan Belçikalı yıldız, gelecek teklifleri değerlendirecek.

Timo Werner'den transfer kararı! Fenerbahçe...

Batshuayi'nin yerine arayışlarda bulunan Kanarya, yıldız isimleri gündemine aldı.

Timo Werner'den transfer kararı! Fenerbahçe...

WERNER LİSTEDE!
Nokta atışı bir takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertli yönetim, Leipzig'de forma giyen Timo Werner'i listeye ekledi.

Timo Werner'den transfer kararı! Fenerbahçe...

Alman ekibinden ayrılması gündeme gelen yıldız futbolcu için bir süredir girişimlerde bulunuyor.

Timo Werner'den transfer kararı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin gözdesi konumundaki Timo Werner ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Timo Werner'den transfer kararı! Fenerbahçe...

MANCHESTER UNITED DEVREYE GİRDİ!
Fichajes'te yer alan habere göre; Golcü takviyesi yapmayı planlayan Manchester United, Timo Werner'in peşine düştü.

Timo Werner'den transfer kararı! Fenerbahçe...

Kadrosunu üst düzey bir oyuncuyla güçlendirmek isteyen İngiliz devi, Timo Werner ve Maxim Choupo-Moting'i adaylar arasına aldı.

Timo Werner'den transfer kararı! Fenerbahçe...

TIMO WERNER SICAK BAKIYOR!
Alman golcünün de Manchester United'ın transfer ilgisini memnuniyetle karşıladığı iddia edildi.

Timo Werner'den transfer kararı! Fenerbahçe...

Werner'in olası bir transfer hamlesine sıcak baktığı belirtildi.

Timo Werner'den transfer kararı! Fenerbahçe...

Bu sezon Leipzig'de 14 resmi maça çıkan Werner, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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