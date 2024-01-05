Timo Werner'den transfer kararı! Fenerbahçe...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de takımdan ayrılma kararı alan Michy Batshuayi'nin yerine santrfor arayışları sürüyor. Listesini oluşturan sarı-lacivertliler, Leipzig'de forma giyen Alman golcü Timo Werner'i ilk sıraya aldı. Kanarya'nın gözdesi konumundaki 27 yaşındaki hücum oyuncusu, transferiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Batshuayi'nin yerine arayışlarda bulunan Kanarya, yıldız isimleri gündemine aldı.
WERNER LİSTEDE!
Nokta atışı bir takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertli yönetim, Leipzig'de forma giyen Timo Werner'i listeye ekledi.
Alman ekibinden ayrılması gündeme gelen yıldız futbolcu için bir süredir girişimlerde bulunuyor.
Fenerbahçe'nin gözdesi konumundaki Timo Werner ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
MANCHESTER UNITED DEVREYE GİRDİ!
Fichajes'te yer alan habere göre; Golcü takviyesi yapmayı planlayan Manchester United, Timo Werner'in peşine düştü.
Kadrosunu üst düzey bir oyuncuyla güçlendirmek isteyen İngiliz devi, Timo Werner ve Maxim Choupo-Moting'i adaylar arasına aldı.
TIMO WERNER SICAK BAKIYOR!
Alman golcünün de Manchester United'ın transfer ilgisini memnuniyetle karşıladığı iddia edildi.
Werner'in olası bir transfer hamlesine sıcak baktığı belirtildi.
Bu sezon Leipzig'de 14 resmi maça çıkan Werner, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Timo Werner'in Alman ekibindeki sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.
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