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Edin Dzeko Konferans Ligi'nde 'Haftanın Oyuncusu' adayları arasında yer aldı

Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, UEFA Konferans Ligi'nde 'Haftanın Oyuncusu' adayları arasında gösterildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 12:13
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Edin Dzeko Konferans Ligi'nde 'Haftanın Oyuncusu' adayları arasında yer aldı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu son hafta maçında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve son 16 turuna kaldı.

Sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 59 ve 61. dakikalarda attığı gollerle takımının galibiyetinde başrolü üstlendi.

Dzeko, bu performansıyla UEFA tarafından Konferans Ligi'nde 'Haftanın Oyuncusu' adayları arasında gösterildi.

Boşnak futbolcuyla birlikte Eran Zahavi (Maccabi Tel Avi), Josue (Legia Varşova) ve Bryan Heynen (Genk) de adaylar arasında yer alıyor.

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