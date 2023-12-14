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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu: Kendime şaşırıyorum

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda Spartak Trnava'yı konuk etti. Sarı lacivertliler rakibini 4-0 mağlup ederek grubunu lider tamamladı. Fenerbahçe'de ilk golü kaydeden Ferdi Kadıoğlu karşılaşmanın ardından konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 23:11
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu: Kendime şaşırıyorum

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda Spartak Trnava'yı konuk etti.

Sarı lacivertliler rakibini 4-0 mağlup ederek grubunu lider tamamladı.

Fenerbahçe'de ilk golü kaydeden Ferdi Kadıoğlu karşılaşmanın ardından konuştu.

İŞTE FERDİ'NİN SÖZLERİ;

Ferdi Kadıoğlu: "Bazen ben bile kendime şaşırıyorum. 90. dakikada hala hücum edecek enerjim var. Hatta takım arkadaşlarım da 'Tamam sakin son dakikadayız' diyor. Ancak son dakikalarda bütün oyuncular yorgun olduğu zaman ekstra asist yapma imkanı bulabiliyorsunuz."

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