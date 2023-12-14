Fenerbahçe 4-0 Spartak Trnava (GENİŞ ÖZET)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya temcilcisi Spartak Trnava'yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde goller Ferdi Kadıoğlu, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'dan (2) geldi. Sezona bu organizasyonda 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, H Grubu'nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puanda tamamladı. Kanarya, 6 maçta rakip filelere 13 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

Kadıköy'de bu sezon Nordsjaelland ve Ludogorets'i 3-1'lik skorlarla mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanda ise Spartak Trnava'yı 2-1 yenmişti. Sarı-lacivertliler, dış sahada Ludogorets ve Nordsjaelland maçlarından mağlup ayrıldı.

Grubun diğer müsabakasında Nordsjaelland'ı 1-0 mağlup eden Bulgaristan ekibi Ludogorets Razgrad ise 12 puanla adını bir üst tura yazdıran takım oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci dakikada Fred'in pasında ceza sahasına giren Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

23'üncü dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda kaleci Takac, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26'ncı dakikada Fred'in ceza sahası solundan içeriye çevirdiği top savunmadan sekti. Topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

33'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Dzeko, ceza sahası içindeki Osayi-Samuel'e meşin yuvarlağı aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Takac'ın müdahalesiyle top kornere gitti.

36'ncı dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in pasında topla buluşan Ferdi, kaleciyle karşı karşı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45'inci dakikada İrfan Can'ın ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Takac'dan dönen topa Szymanski kafa vurdu ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

47'nci dakikada Duric'in müdahalesiyle Dzeko ceza sahası içinde yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Aleksandar Stavrev, penaltı noktasını gösterdi.

48'inci dakikada topun başına geçen Tadic'in vuruşunda kaleci Takac'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

58'inci dakikada Fred'nin pasında topla buluşan Ferdi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

60'ıncı dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Ferdi'nin pasında topla buluşan Dzeko'nun ceza sahası içinden vuruşunda kale direğinden dönen topla Tadic buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Takac, meşin yuvarlağa ayak koydu. Dönen topla yeniden buluşan Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

61'inci dakikada orta sahada topla buluşan İrfan Can, ceza sahası içinde meşin yuvarlağı Dzeko'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.

82'nci dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren King meşin yuvarlağı Szymanski'ye aktardı. Bu oyuncunun hatasında meşin yuvarlağa kaleci Takac sahip oldu.

Mücadele Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.