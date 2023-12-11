Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den müthiş istatistik! Avrupa devleri...

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! Avrupa devleri...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde alınan galibiyet moralleri yerine getirdi. Sarı-lacivertlilerin baştan sona üstün oynadığı maçta dikkat çeken istatistiklere bir yenisi daha eklendi. İşte Fenerbahçe'nin Bayern Münih, Manchester City, Lille ve Bayer Leverkusen ile yarıştığı o detay...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den müthiş istatistik! Avrupa devleri...

Süper Lig'de averajla zirvede yer alan Fenerbahçe, hücumdaki başarılı performansının dışında savunmadaki etkin görüntüsüyle de göz dolduruyor.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! Avrupa devleri...

Takvim'de yer alan haberde Türkiye Ligi'nde geride kalan 15 maçta 11 gol yiyen Kanarya, bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi değerlendirmeye alındığında, rakiplerine en az şut fırsatı veren takım oldu.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! Avrupa devleri...

Sarı-Lacivertliler, rakiplerine 102 şut izni vererek zirvede yer aldı. F.Bahçe'yi, Bayern Münih (116), Leverkusen (116), Lille (121) ve City (128) takip etti.

DİĞER
Ünlü oyuncu Taner Ölmez ve eşinden aile pozu! İkinci çocuklarını kucaklarına almalarına sayılı günler kaldı!
2024 asgari ücret maratonu başlıyor! Komisyon pazarlığa yüzde 38 ile oturacak: İşçiye en az 15 bin 735 TL
Kartal muradına eriyor! O yıldız F.Bahçe'ye çok yakın
G.Saray'dan fırsat transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avrupa devlerinden Szymanski'ye yakın takip!
Kartal muradına eriyor! O yıldız F.Bahçe'ye çok yakın
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler 11 Aralık
Canlı altın fiyatları (Gram, çeyrek, tam altın ne kadar?)
Süper Loto çekildi! (10 Aralık)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Girona Barça'ya ders verdi! Girona Barça'ya ders verdi! 01:00
Girona Barça'ya ders verdi! Girona Barça'ya ders verdi! 00:59
Marsilya seriye bağladı! Marsilya seriye bağladı! 00:47
9 kişi Roma 1 puana razı! 9 kişi Roma 1 puana razı! 00:47
9 kişi Roma 1 puana razı! 9 kişi Roma 1 puana razı! 00:44
Marsilya seriye bağladı! Marsilya seriye bağladı! 00:44
Daha Eski
Toroğlu'dan o isme övgü! Toroğlu'dan o isme övgü! 23:49
Avcı: Trabzonspor bu ligin en iyi takımıdır! Avcı: Trabzonspor bu ligin en iyi takımıdır! 23:49
Fırtına 2. yarıda açıldı! Fırtına 2. yarıda açıldı! 23:49
G.Saray'dan fırsat transferi! G.Saray'dan fırsat transferi! 23:49
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:49
Kayserispor doludizgin! Kayserispor doludizgin! 23:49