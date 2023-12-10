Dolmabahçe'de Fener alayı!

Süper Lig'in 15. haftasında efsanevi bir derbi mücadelesi izledik. Bol gol, penaltılar, direkten dönen şutlar, tartışmalı pozisyonlar... Futbol adına pek çok zenginliğin yaşandığı karşılaşmada Fenerbahçe, Dolmabahçe'de misafiri olduğu Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Maça siyah beyazlılar hızlı başlasa da gol perdesini 10. dakikada Edin Dzeko açtı. Beşiktaş, 24'te Chamberlain'in penaltısıyla beraberliği yakaladı. İkinci devrenin başlamasıyla Fenerbahçe gaza bastı. Sarı lacivertli takım, Beşiktaş kalesini ablukaya alıp gol aramaya başladı.

ÇALIMBAY'LA LİGDEKİ İLK YENİLGİ

Kanarya beklediği golü de 63'te Tadic'in penaltısıyla attı. Gedson, Umut gibi isimlerinin sakatlanıp çıkmasıyla aksamaya başlayan Beşiktaş az sayıdaki atağından da sonuç alamayınca, oyunun kontrolü tamamen sarı lacivertlilere geçti. 90'da F.Bahçe bir penaltı daha kazandı; Tadic'in şutunu bu kez Mert çıkardı. Skoru ilan eden isimse uzatma dakikalarında ise Sebastian Szymanski oldu: 3-1. Beşiktaş bu sonuçla teknik patron Rıza Çalımbay ile çıktığı 4. lig maçında ilk yenilgisini yaşadı. F.Bahçe ise üst üste 3. galibiyetini elde edip, liderlik koltuğunu geri aldı.

TARAFTARIYLA KUTLADI

Fenerbahçeli futbolcular galibiyeti deplasman tribününde bulunan taraftarıyla paylaştı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Son düdükle birlikte orta alanda toplanan Fenerbahçeli futbolcular daha sonra taraftarlarının bulunduğu tribüne giderek üçlü çektirdiler. Sarı lacivertliler, galibiyeti taraftarıyla doyasıya yaşadılar.

KANARYA 7 MAÇ SONRA KAZANDI

Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 7 maç sonra mağlup etti. Siyah-beyazlılar ile oynadığı son 7 lig karşılaşmasında 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarılacivertliler, 7 maçın ardından galip gelmeyi başardı.

KARTAL'DAN 1 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş karşısına son oynanan Sivasspor maçı 11'inden tek değişiklik ile çıktı. Teknik Direktör İsmail Kartal, stoper bölgesinde Jayden Oosterwolde'un yerine Alexander Djiku'ya görev verdi. Tedavisinin ardından geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara başlayan Ganalı stoper, 45 gün sonra forma giydi.

3 EKSİKLE ÇIKTILAR

Sarı lacivertli takım, Beşiktaş karşılaşmasına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarılacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc'ın yanı sıra hazır olmayan Serdar Aziz teknik ekip kararıyla Beşiktaş mücadelesinde forma giyemedi. Öte yandan sakatlığı sona eren Mert Hakan Yandaş ise yedekler arasında yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 FARK

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kalınan maçın 11'inde 5 değişiklik yapıp Fenerbahçe derbisinde takımını sahaya sürdü. Tecrübeli hoca; Colley, Hadziahmetovic, Salih, Zaynutdinov ve Aboubakar'ın yerine Bailly, Amartey, Chamberlain, Rebic ve Cenk'e 11'de oynattı.

NE YAPTIN BAILLY!

Kara Kartal'da sakatlığı atlatan Eric Bailly, ilk 11'deki yerine döndü. Son olarak Antalyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev yapan Bailly, daha sonra sakatlığı nedeniyle 4 maçta forma giyememişti. Ancak tecrübeli stoper hatalarıyla döndü. Bailly, Fenerbahçe'nin kazandığı 2 penaltıyı da yaptıran isimdi.